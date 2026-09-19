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Çocuğun okula alışma sürecinde küçük adımlar büyük fark yaratır

Kocaeli'de düzenlenen seminerde Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, ailelere okula uyumda sabırlı olmak, güven vermek ve kıyaslamamayı öğütledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Çocuğun okula alışma sürecinde küçük adımlar büyük fark yaratır

Ailem Kocaeli buluşmasında okula uyum tartışıldı

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ailem Kocaeli Buluşmaları" etkinliğinde çocuk gelişimi uzmanı Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, ailelere okula uyum sürecinde karşılaşılabilecek güçlükler ve bunlara yönelik yaklaşım biçimleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Program, ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerine bilinçli eşlik etmeleri hedefiyle düzenlendi.

Uzmanın önerileri:

Kangal, okula başlamanın çocuklar için yalnızca eğitimde yeni bir sayfa değil, aynı zamanda önemli bir yaşam değişikliği olduğuna dikkat çekti. Her çocuğun uyum sürecinin farklı ilerlediğini vurgulayarak, "Her çocuk okula kendi hızında uyum sağlar" dedi. Kangal, ailelere şu pratik yaklaşımları önerdi: vedalaşmayı uzatmamak, öğretmene güven göstermek, çocuğu başka çocuklarla kıyaslamamak ve okul gününün ardından yaşananları yargılamadan dinlemek.

Uzman, ayrıca ailelerin çocuğa zaman tanımasının ve attığı küçük adımları fark ederek desteklemesinin uyum sürecinin en önemli anahtarları olduğunu belirtti. Bu yaklaşımların, çocuğun "Burada güvendeyim, annem ve babam bana güveniyor" duygusunu geliştirmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Aileler ve etkinlik organizasyonu:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç da programda ailelerin rolüne dikkat çekti. Malkoç, çocukların geleceğe güvenle hazırlanması için sadece eğitim kurumlarının değil, ailelerin de desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinlik sırasında çocuklar, alanında uzman eğitmenlerin eşliğinde yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle güvenli ve keyifli vakit geçirdi. Bu sayede anne ve babalar da semineri rahatça takip ederek Kangal'ın deneyimlerinden yararlanma fırsatı buldu.

Program boyunca katılımcılar, okula başlangıç döneminde karşılaşılabilecek durumlar ve bu süreçte sergilenebilecek doğru yaklaşımlar konusunda uzman görüşlerinden faydalandı. Etkinlik, hem çocukların hem de ailelerin okula uyum sürecini daha bilinçli yönetmelerine katkı sağlamayı amaçladı.

KOCAELİ’DE “AİLEM KOCAELİ BULUŞMALARI” KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA DOÇ. DR. SANİYE BENCİK...

KOCAELİ’DE “AİLEM KOCAELİ BULUŞMALARI” KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA DOÇ. DR. SANİYE BENCİK KANGAL, AİLELERE ÇOCUKLARIN OKULA UYUM SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERİ ANLATTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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