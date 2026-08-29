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Çocuk evleri sitesi öğrencileri 30 Ağustos'ta masa tenisi maçlarında buluştu

Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi öğrencileri, 30 Ağustos masa tenisi turnuvasında raket salladı; etkinlik sportif gelişim, kaynaşma ve eğlenceyi hedefledi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çocuk evleri sitesi öğrencileri 30 Ağustos'ta masa tenisi maçlarında buluştu

Çocuk evleri sitesi öğrencileri 30 Ağustos'ta masa tenisi maçlarında buluştu

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasına katıldı. Gün, hem sportif aktivite hem de sosyal kaynaşma fırsatı sundu.

Turnuva detayları:

Organizasyonu Masa Tenisi İl Temsilciliği üstlendi; Eskişehir Çocuk Evleri Sitesinde yetişen ve oluşturulan masa tenisi takımı da müsabakalarda yer aldı. Spor salonunda gerçekleştirilen karşılaşmalarda çocuklar raketlerini sallayarak hem müsabaka heyecanını yaşadı hem de takım ruhunu deneyimledi.

Amaç ve etkileri:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin koruma altındaki çocukların fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek, sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak ve onlara kaliteli zaman sunmak amacıyla organize edildiğini belirtti. Turnuva süresince rekabetin yanı sıra dostluk ve eğlence öne çıktı; çocuklar keyifli ve aktif bir gün geçirdi.

ÇOCUKLAR, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SEBEBİYLE DÜZENLENEN MASA TENİSİ TURNUVASINA KATILARAK KEYİFLİ...

ÇOCUKLAR, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SEBEBİYLE DÜZENLENEN MASA TENİSİ TURNUVASINA KATILARAK KEYİFLİ ANLAR GEÇİRDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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