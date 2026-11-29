eğitim programı düzenlendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde görev yapan bakım personeli ve İşgücü Uyum Programı (İUP) personeline yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Organizasyonu Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü üstlendi ve katılımcılara hem çocuk gelişimi hem de bağımlılıkla mücadele alanlarında güncel bilgiler sunuldu.

eğitimin kapsamı:

Eğitimler Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında "Çocuk Yetiştirmede Güncel Konular" ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında "Madde Bağımlılığı" başlıklarını içeriyordu. Programda personele çocuk gelişimi, yetiştirme süreçleri ve bağımlılıkla mücadele konusunda teorik bilgiler ile bakımda dikkat edilmesi gereken temel yaklaşımlar aktarıldı.

amaç ve takip:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve mutlu bir ortamda yetişmeleri için görev yapan personelimizin bilgi ve donanımını güçlendirmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz eğitimlerle hem çocuk yetiştirme konularında güncel bilgilerin paylaşılmasını hem de bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlıyoruz. Personelimize yönelik eğitim çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Bu açıklama, kurumun personel yeterliliğini sürekli kılma ve hizmet kalitesini artırma yönündeki kararlılığını ortaya koyuyor.

Eğitimlerin pratik uygulamalara nasıl yansıtılacağı ve personelin kazanımlarının çocuk bakımına etkisi, önümüzdeki dönemde yapılacak takip ve destek çalışmalarıyla değerlendirilecek.

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ PERSONELİNE EĞİTİM