Bilecik'te iç kontrol ve risk yönetimi eğitimi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen eğitim, çocuk evlerinde sunulan hizmetlerin standardını yükseltmeyi ve olası tehlikeleri önceden tespit etmeyi amaçladı. Eğitim çalışması kurum içi süreçlerin gözden geçirilmesi ve personel yetkinliklerinin güçlendirilmesine odaklandı.

Eğitimin kapsamı ve hedefleri:

Eğitim programı kapsamında İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi adı altında hizmet süreçleri, risk analizleri ve alınabilecek önleyici tedbirler ele alındı. Amaç, çocuk evlerinde bakım ve koruma hizmetlerinin etkinliğini artırmak, süreçlerden kaynaklanabilecek aksaklıkları azaltmak ve personelin risk farkındalığını yükseltmekti.

İl müdürünün incelemeleri:

Eğitime İl Müdürü Nejat İlhan de katıldı. Eğitim sonrası İl Müdürü İlhan, iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin hizmet sunumuna yansımalarını değerlendirmek üzere Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerde yürütülen çalışmalar, fiziki ve idari süreçler ile hizmet akışları ele alındı. İlhan, "Kurumumuzda sunulan hizmetlerin etkinliğini ve kalitesini artırmak, olası riskleri önceden tespit ederek gerekli tedbirleri almak büyük önem taşıyor. Personelimizin bu konudaki bilgi ve farkındalığını güçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kurum yetkilileri, eğitimlerin periyodik olarak tekrarlanacağını ve iç kontrol mekanizmalarının uygulamaya dönük takibinin yapılacağını belirtti; böylece çocuk evlerinde verilen hizmetlerin sürekliliği ve güvenliği hedefleniyor.

BİLECİK'TE ÇOCUK EVLERİNDE RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ