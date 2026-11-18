Etkinlik hakkında:

M1 Konya Alışveriş Merkezi, 20 Kasım Cuma günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Hakları Komitesi iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapacak. Fiba Commercial Properties tarafından yönetilen AVM, "Çocukların Geleceği Adil Bir Dünyada Yazılır" temasıyla planlanan programı ziyaretçilere ücretsiz olarak sunuyor.

Gün boyu sürecek eğlence ve atölyeler:

Etkinlik 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Açılış sonrası, 12.00-14.00 saatleri arasında sahne programında Bubble Show, Hacivat-Karagöz animasyon oyunları, illüzyon gösterisi, aktivite yarışmaları, yüz boyama ve palyaço gösterileri yer alacak. Çocuklar hem eğlenecek hem de haklarına yönelik farkındalık kazanacak şekilde tasarlanmış aktivitelerle gün boyu vakit geçirebilecek.

Bilgilendirme stantları ve katılımcılar:

Etkinlik süresince kurulacak bilgilendirme stantlarında kamu kurumları ve sivil toplum temsilcileri ailelerle buluşacak. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Konya İl Jandarma Komutanlığı, Konya Barosu ve Konya Çocuk Hakları Komitesi temsilcileri ziyaretçilere çocuk hakları konusunda bilgilendirme yapacak.

Organizatörler, programın amacını çocukların bilinçlenmesini sağlamak, haklarına dikkat çekmek ve ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirmesine olanak tanımak olarak vurguluyor. Etkinlik ücretsiz olup tüm ailelerin katılımına açık olacak.

M1 KONYA AVM, 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İLE ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENECEK ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. "ÇOCUKLARIN GELECEĞİ ADİL BİR DÜNYADA YAZILIR" TEMASIYLA ÜCRETSİZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR HEM EĞLENECEK HEM DE HAKLARINI ÖĞRENECEK.