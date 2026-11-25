Panelin hedefi ve kapsamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Çocuk İçin Koruyucu Adalet: Güvenli Yarınlar" başlığıyla düzenlenen panel, çocukların suça sürüklenmesine yol açan risklerin tespit edilmesi, erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi ve çocuk odaklı adalet anlayışının geliştirilmesini amaçladı. Etkinlik, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir gündem sundu.

Katılımcılar ve interdisipliner yaklaşım:

Panele; adli tıp, hukuk, eğitim, kolluk kuvvetleri, sağlık, sivil toplum ve yerel yönetim temsilcileri katıldı. Aralarında İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı, İzmir Barosu ve üniversiteler ile birlikte Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu, İl Millî Eğitim Müdürlükleri, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlükleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, Kaçok Derneği ve KADEM gibi kuruluşlar yer aldı. Ayrıca ortaokul ve lise yöneticileri, hâkimler, Cumhuriyet savcıları ve adliye personeli panelde hazır bulundu.

Başsavcı yeldan’ın vurguları:

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, açılışta çocuk adaletinin koruyucu, önleyici ve iyileştirici boyutlarına dikkat çekti. Yeldan, "Bir çocuk, gerçekleştirdiği eylemden ibaret değildir. Bugün yaptığı bir hata, yarınının değişmez geleceği olmamalıdır." sözleriyle adalet uygulamalarında rehabilitasyon ve geleceğe yatırım gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, adliye koridorlarında bir annenin taşıdığı umut ve kaygının hukuki olduğu kadar vicdani bir sorumluluğu da hatırlattığını belirterek, "Adalet, bir annenin gözündeki endişeyi güvene, bir çocuğun hayatındaki belirsizliği umuda dönüştürebildiği ölçüde toplumsal anlamını güçlendirir." dedi.

Oturum başlıkları ve ele alınan konular:

Panel üç ayrı oturum halinde gerçekleştirildi ve her oturumda farklı disiplinlerden uzmanlar sunumlar yaptı. Birinci oturumda "Çocuk Adalet Sistemi ve Suça Sürüklenmeye Çok Boyutlu Bakış" çerçevesinde ergenlik-suç ilişkisi, toplumsal kırılganlık, göç, çocuk çeteleri ve okul saldırıları gibi konular ele alındı. Bu oturumun oturum başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Tokdemir üstlendi; sunumları Prof. Dr. Gökhan Oral, Uzm. Dr. Adil Zorlu, Doç. Dr. Volkan Zeybek, Doç. Dr. Ahsen Kaya ve Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş yaptı.

İkinci oturumda "Suça Sürüklenmenin Dinamikleri ve Şiddetin Farklı Görünümleri" başlığı altında çocuklarda suçun çok boyutlu ve epigenetik analizleri, madde kullanımı, medya izleme alışkanlıklarının etkisi ve dijital şiddet tartışıldı. Bu bölümün oturum başkanlığını Prof. Dr. Gökhan Oral yürüttü; konuşmacılar arasında Prof. Dr. Mehmet Tokdemir, Uzm. Dr. Burcu Harmancı, Uzm. Dr. Esra Erbak Eser ve Prof. Dr. İsmail Özgür Can yer aldı.

Üçüncü oturum "Çocuk Adaletinde Müdahale, Koruma ve Yeni Yaklaşımlar" başlığını taşıdı. Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki riskleri, ailenin koruyucu rolü, müdahale programları, hukuki destek ve çocuk odaklı yargısal yaklaşımlar tartışıldı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Esra Akın yaptı; sunumlarda Başkomiser Süleyman Yıldırım, Psikolog Dr. Ufuk Sarıgül, Av. Merve Aybar Güler, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Belek ve Cumhuriyet Savcısı Eren Can Yılmaz katkı sundu.

Beklenen çıktılar ve öncelikler:

Panel, yargı mensupları, akademisyenler, sağlık profesyonelleri, kolluk ve kamu kurumları temsilcilerini ortak zeminde buluşturarak çocuğun üstün yararı ilkesinin uygulanmasına odaklandı. Amaçlar arasında suça sürüklenmenin önlenmesi, erken müdahale mekanizmalarının etkinleştirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve bilimsel değerlendirmelerin adli uygulamalara somut katkı sunması yer aldı. Panelin sonuçlarının, yerel uygulamalara ve politika önerilerine yön verecek çalışma ve iş birliklerini teşvik etmesi bekleniyor.

Etkinlik, çocukların güvenli yarınları için koruyucu ve bütüncül yaklaşımların geliştirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu; tartışmalar, sahada uygulanabilir müdahaleler ve izleme mekanizmalarının kurulmasına dair adımların atılması çağrısını güçlendirdi.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN "ÇOCUK İÇİN KORUYUCU ADALET: GÜVENLİ YARINLAR" BAŞLIKLI PANEL DÜZENLENDİ.