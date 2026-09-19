Çocuk parkı çöp sahasına döndü, mahalleli tepkili

Parkta gözlemlenen kirlilik:

Bolunun Borazanlar Mahallesi Pırlanta Sokak'ta yer alan çocuk parkında, duyarsız kişilerin bıraktığı atıklar kullanım alanlarını işlevsiz hale getirdi. Parkı ziyaret eden bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde; yeşil alanlar, yürüyüş yolları ile tahterevalli ve kaydırak çevresine saçılmış plastik şişe, bardak ve ambalaj atıkları görülüyor.

Görüntülerde ayrıca park içindeki çöp kutularının ağzına kadar dolup taşmış olduğu ve çevrelerine çöp poşetlerinin bırakıldığı dikkat çekiyor. Özellikle ahşap çardakların bulunduğu bölümdeki masaların üstü ve altı; yoğun miktarda tüketilmiş çekirdek kabuğu, boş içecek kutuları ve çekirdek paketleriyle kaplı durumda, kirliliğin yaygınlığını ortaya koyuyor.

Vatandaşların tepkisi:

Parkta karşılaştığı manzara karşısında isyan eden vatandaş, kirliliğe neden olan kişilere sert söylemlerde bulundu ve cep telefonuyla kayıt alarak durumu belgeledi. Mahalle sakinleri, tek seferlik temizliklerin sorunu çözmediğini, kirliliğin sürekli tekrarlandığını belirtti.

Vatandaşlar, çocukların oyun alanlarına gösterilen bu duyarsızlığın artarak devam etmemesi gerektiğini vurguluyor ve sorumluların önlem almasını, alanların düzenli temizlenmesini ve çevre bilincinin artırılmasını talep ediyor. Parkın mevcut hali hem kullanım konforunu düşürüyor hem de hijyen endişesi yaratıyor.

BOLU’NUN BORAZANLAR MAHALLESİ PIRLANTA SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN ÇOCUK PARKININ DUYARSIZ KİŞİLER TARAFINDAN ADETA ÇÖPLÜĞE ÇEVRİLMESİ, PARKI KULLANMAK İSTEYEN VATANDAŞLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI.