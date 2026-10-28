Çocuk sağlığı için köprüler kuruldu: yaşamın ilk 8 bin güne odaklanan zirve

İstanbul Science Summit 2026: odağında yaşamın ilk 8 bin günü vardı

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı ev sahipliğinde ve The Nutrition Society iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Science Summit 2026, çocukların sağlıklı gelişimine ilişkin bilimsel bilgileri ve uygulama deneyimlerini uluslararası uzmanlarla buluşturdu. Zirveden çıkan ortak vurgu, "sağlıklı bir geleceğin temeli, yaşamın ilk 8 bin gününde atılıyor" anlayışı oldu. İki gün süren program; Birleşik Krallık, Japonya ve Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerden araştırmacıları, akademisyenleri, sağlık çalışanlarını, eğitimcileri ve politika yapıcıları bir araya getirdi.

zirvenin katılımcı profili ve erişimi:

Etkinlik fiziksel olarak ve dijital platformlar üzerinden gerçekleşti; toplamda 336 yerel ve uluslararası katılımcı programa katıldı. YouTube canlı yayınları yaklaşık 2 bin kez izlenirken, kurumsal zirve web sitesi üzerinden yayınlanan oturumlar da iki gün boyunca iki bini aşkın ziyaretçi tarafından takip edildi. Zirve, akademi, sağlık hizmetleri, eğitim, sivil toplum ve kamu temsilcilerini aynı platformda buluşturarak disiplinlerarası tartışmalara zemin hazırladı.

ana bilimsel mesajlar ve politika önerileri:

Zirvede vurgulanan temel ilkeler şu başlıklar etrafında toplandı: gebelikten ergenliğe uzanan ilk bin günün yanı sıra okul çağı ve ergenliği kapsayan sonraki 7 bin günün de çocuğun fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimi için kritik olduğu birleştirici kabul gördü. Uzmanlar, okul beslenmesinin yalnızca çocuk sağlığını değil öğrenme kapasitesini de etkilediğini; bu nedenle okul yemeklerinin sağlık, eğitim, sosyal koruma ve tarım politikalarıyla eşgüdümlü tasarlanması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, çocukların beslenme durumunu değerlendirmek ve beslenme programlarının etkisini izlemek için yaşa uygun, kültürel farklılıkları dikkate alan güvenilir ölçüm yöntemleri geliştirilmesinin önemine işaret edildi. Beslenme eğitiminin ise sadece bilgi aktarmakla kalmayıp çocuklara günlük yaşamda uygulayabilecekleri beceriler kazandırması gerektiği öne çıktı.

uzman görüşleri ve somut örnekler

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı, 28. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Binali Yıldırım konuşmasında, "Çocuklar bulunduğu ülke ya da ailesinin maddi durumuna göre değerlendirilmemeli, beslenme her çocuğun ihtiyacıdır ve bu bir küresel sorumluluktur" diyerek eşit erişimin önemini vurguladı. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ise çocuk sağlığının anne adayının sağlığıyla başlayan bütüncül bir süreç olduğunu belirterek erken kazanılan sağlıklı alışkanlıkların toplum sağlığı açısından kritik olduğuna dikkat çekti. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da güvenli ürünlere erişim konusunun Bakanlık açısından öncelikli olduğunu ifade etti.

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Elif N. Özmert, "Hayatın ilk bin günü, yaşam boyu sağlığın temelini oluşturuyor" sözleriyle gebelikten iki yaşa kadar olan dönemin beyin gelişimi ve ileriki yaşlardaki sağlık sonuçları üzerindeki belirleyiciliğini anlattı. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan Prof. Dr. Donald Bundy ise ilk bin günün ötesindeki okul çağı ve ergenlik dönemine yatırım yapılmasının gerekliliğini; okul yemeklerinin doğru tasarlandığında uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

Tokyo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kentaro Murakami Japonya örneğini paylaşarak okul yemeği programlarının beslenme kalitesini iyileştirmedeki rolünü aktardı ve etkiyi doğru değerlendirmek için ölçüm yöntemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. British Nutrition Foundation Eğitim Hizmetleri Müdürü Frances Meek ise vakfın desteklediği "Food - a fact of life" programının Türkiye’deki Yemekte Denge Eğitim Projesi’ne ilham verdiğini belirtti; bu tür programların bilimsel temelli kaynaklarla öğretmenleri ve çocukları desteklediğini aktardı.

iş birliği ve geleceğe yönelik adımlar:

Zirve, katılımcılar arasında yeni iş birlikleri için fırsatlar yarattı ve uluslararası bilgi paylaşımının önemini pekiştirdi. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı Yahya Ülker, farklı ülkelerden gelen bilim insanlarının deneyim paylaşımının çocukların sağlıklı geleceğine yönelik ortak anlayış geliştirilmesinde belirleyici olduğunu belirterek, Vakfın uluslararası bilimsel iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti.

İstanbul Science Summit 2026, yaşamın ilk 8 bin gününe odaklanan bilimsel kanıtları, politika önerilerini ve uygulama örneklerini bir araya getirerek çocuk beslenmesi alanında hem ulusal hem uluslararası aktörler için yol gösterici bir platform niteliği kazandı. Zirveden çıkan ana mesajlar, gelecekteki araştırma ve uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi için somut adımlar atılması gerekliliğini ortaya koydu.

SABRİ ÜLKER GIDA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ VAKFI EV SAHİPLİĞİNDE, THE NUTRİTİON SOCİETY İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN İSTANBUL SCİENCE SUMMİT 2026'DAN ÇIKAN ORTAK VURGU "SAĞLIKLI BİR GELECEĞİN TEMELİ, YAŞAMIN İLK 8 BİN GÜNÜNDE ATILIYOR" OLDU.