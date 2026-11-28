Çocuk ve Genç Akademisi eğitimleri Bayburt'ta sürüyor:

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Çocuk ve Genç Akademisi Eğitimleri, öğrenci ve velilere yönelik sağlık eğitimi programlarını sürdürüyor. Yıllık eğitim programı doğrultusunda planlanan etkinliklerde amaç, bebeklikten ergenliğe kadar ailelerin ve gençlerin sağlık bilincini artırmak ve düzenli sağlık kontrollerine yönlendirmektir.

çocuk akademisinde neler öğretiliyor:

Çocuk akademisi ebeveynlere ve çocuklara yönelik eğitimler içeriyor. Programda gelişim basamakları, doğru oyun ve kitap seçimi, tuvalet ve uyku eğitimi, sağlıklı beslenme, diş sağlığı, düzenli muayene ve takiplerin önemi ile okul öncesi aşılar hakkında ayrıntılı bilgiler veriliyor. Eğitimler hekimler ve çocuk gelişimciler tarafından uygulamalı ve bilgilendirici şekilde sunuluyor.

genç akademisinde odaklanan konular:

Genç akademisi ergenlik dönemindeki öğrencilere yönelik çalışmalara odaklanıyor. Katılımcılara düzenli sağlık kontrolleri, ruhsal ve fiziksel değişimler, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, teknoloji kullanımı ve stresle baş etme yöntemleri aktarılıyor. Ayrıca HPV ve tetanoz pekiştirme aşıları ile zararlı alışkanlıklardan korunma konuları da programda yer alıyor.

Program, ailelerin bilinçlendirilmesi ve gençlerin sağlık takibini alışkanlık haline getirmesi hedefiyle devam ediyor; eğitimler sağlık personeli ve çocuk gelişim uzmanları tarafından düzenli olarak yürütülmektedir.

ÇOCUK VE GENÇ AKADEMİSİNDE SAĞLIKLI YAŞAM EĞİTİMLERİ VERİLİYOR