Kasım atölyeleri ÇEBİM'de başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocukların ara tatilini hem eğlenceli hem de öğretici geçirmek üzere Kasım Ayı Ara Tatil Atölye Programı'nı hayata geçirdi. Program, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi ÇEBİM çatısı altında, Çamlık'ta düzenleniyor ve ailelere tatil boyunca çocuklarına yönelik düzenlenen etkinlikler sunuyor.

Atölye programı ve katılımcı yaş grupları:

Beş gün sürecek program, 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanıyor. Atölyeler; 5-6, 7-8, 9-10 ve 11-12 yaş gruplarına özel içeriklerle planlandı. Her yaş grubuna uygun etkinliklerde çocuklar, bilimsel kavramları, doğa ve çevre bilgilerini deneyimleyerek öğrenme imkânı bulacak.

İçerik temaları ve kazanımlar:

Atölye çalışmaları çevre, doğa, bilim, canlılar ve geri dönüşüm temaları etrafında şekilleniyor. Etkinliklerde çocuklar hem gözlem yapma ve araştırma hem de üretme ve problem çözme becerilerini geliştirecek. Programın amacı, çocukların bilgi edinirken hayal güçlerini kullanmalarını ve kendi tasarımlarını hayata geçirmelerini desteklemek olarak açıklandı.

ÇEBİM'in sunduğu atölye dizisi, çocuklara sadece bilgi aktarmayı değil; aynı zamanda merak uyandırmayı, deney yapma alışkanlığı kazandırmayı ve çevre farkındalığı oluşturmayı hedefliyor. Etkinlikler 20 Kasım'a kadar devam edecek ve katılımcılar tatil dönemini verimli şekilde değerlendirme fırsatı bulacak.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN ARA TATİL DÖNEMİNİ KEYİFLE DEĞERLENDİRMELERİ AMACIYLA KASIM AYI ARA TATİL ATÖLYE PROGRAMI’NI BAŞLATTI.