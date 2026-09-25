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Çocuklar Cumayeri'nde kış sporlarıyla tanışıyor

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde ilkokullarda düzenlenen tanıtımlarda Kış Spor Okulları branşları anlatıldı, öğrencilere afişler dağıtıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çocuklar Cumayeri'nde kış sporlarıyla tanışıyor

Kış sporları tanıtımı Cumayeri'nde

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde düzenlenen etkinliklerle, çocukların sporla erken yaşta tanışması amaçlandı. Cumayeri Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri ilkokullarda bir araya gelerek Kış Spor Okulları programını anlattı.

Tanıtımların kapsamı:

Okullarda yapılan sunumlarda öğrenciler, Kış Spor Okulları bünyesinde yer alan branşlar hakkında bilgilendirildi. Branşların temel özellikleri ve hangi yaş grubuna uygun oldukları hakkında açıklamalar yapılarak çocukların ilgi alanlarına göre yönlendirilmeleri sağlandı.

Tanıtım çalışmaları kapsamında öğrencilere bilgilendirici afişler de dağıtıldı; bu materyallerin aileleri bilgilendirmek ve kayıtları teşvik etmek amacıyla kullanılması hedeflendi.

Çocuklara sağlanan katkılar:

Programda sporun sadece fiziksel gelişime değil, aynı zamanda sosyal becerilere, disipline ve takım çalışmasına katkı sağladığı vurgulandı. Öğrenciler, ilgi duydukları branşları deneyimlemeye teşvik edildi.

Cumayeri'nde gerçekleştirilen tanıtımların, ilçede Kış Spor Okulları kapsamındaki faaliyetlerin devamı şeklinde sürdürüleceği bildirildi.

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNDE ÇOCUKLARIN SPORLA DAHA ERKEN YAŞTA TANIŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA KIŞ...

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNDE ÇOCUKLARIN SPORLA DAHA ERKEN YAŞTA TANIŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA KIŞ SPOR OKULLARI KAPSAMINDA BRANŞ TANITIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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