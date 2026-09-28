Çocuklar için daha güvenli parklar: Dilovası'nda kapsamlı yenileme seferberliği

Parklarda bakım ve modernizasyon çalışmaları:

Dilovası Belediyesi ilçe genelindeki park ve çocuk oyun alanlarında rutin bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, öncelikle zamanla yıpranan oyun gruplarını onarıyor veya ihtiyaç duyulan noktalarda ekipmanları yeniliyor. Parkların temizliği ve çevre düzenlemeleri titizlikle yapılarak alanlar vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor.

Neler yapılıyor?:

Program dahilindeki uygulamalar; oyun gruplarının bakım-onarımı, eksik veya güvenlik riski oluşturan ekipmanların değiştirilmesi, genel temizlik ile çevre düzenlemesini kapsıyor. Çalışmalar Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor ve malzeme dayanıklılığı ile çocukların güvenliği ön planda tutuluyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Ramazan Ömeroğlu, çocukların mutluluğu ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Parklarımız, çocuklarımızın neşeyle oynadığı, ailelerimizin huzur içinde vakit geçirdiği önemli sosyal yaşam alanlarıdır. Bu alanların güvenli, temiz ve kullanışlı olması bizim için büyük önem taşıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanında özveriyle çalışarak parklarımızın bakımını gerçekleştiriyor, çocuk oyun gruplarımızı yeniliyor. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, çalışmalarımızın en büyük motivasyonudur".

Belediye, ailelerin huzur içinde vakit geçirebileceği nitelikli yaşam alanlarının sayısını artırmayı hedefliyor; çalışmalar ilçe genelinde programlı ve sürekli olarak devam ediyor.

DİLOVASI’NDA PARK VE ÇOCUK OYUN ALANLARINDA BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. EKİPLER, YIPRANAN OYUN GRUPLARINI YENİLERKEN PARKLARIN BAKIM, TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.