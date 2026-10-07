Çocuklar için ücretsiz kış spor okulları Darıca'da başladı

Darıca'da kış spor okulları kayıtları başladı

Darıca Belediyesi, çocukların farklı spor branşlarıyla tanışmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Kış Spor Okulları için başvuruları açtı. Program ücretsiz olup kayıtlar belediyenin internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak kabul edilecek.

Eğitim programı ve branşlar:

Kış Spor Okulları kapsamında güreş, cimnastik, atletizm, e-spor ve halk oyunları olmak üzere beş ayrı branşta temel eğitimler verilecek. Eğitimlerin amacı, çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sporla tanışmalarını sağlamak, fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve disiplinli bir spor alışkanlığı kazandırmaktır.

Belediye yetkilileri, programın her yaş grubundan çocuğa uygun temel düzeyde dersler içerdiğini ve katılımcıların yönlendirme ile ilgi gösterdikleri branşlarda gelişim imkanı bulacağını belirtti.

Başvuru süreci ve hedefler:

Kayıtlar 5-25 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olarak yapılacak ve tüm başvurular çevrim içi olacaktır. Başvuruların Darıca Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden alınacağı bildirildi.

Muzaffer Bıyık ise sporun çocukların gelişiminde önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: 'Çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmasını, yeteneklerini keşfetmesini ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Darıca’da her çocuğumuzun sevdiği bir spor dalıyla buluşmasını istiyoruz'.

Belediye yetkilileri, programın yerel spor kültürünü güçlendirmeyi ve çocukların fiziksel, sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. İlgili ailelere başvuru döneminde belediyenin duyurularını takip etmeleri tavsiye edildi.

DARICA BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLARIN FARKLI SPOR BRANŞLARIYLA TANIŞMASI AMACIYLA DÜZENLENEN KIŞ SPOR OKULLARI İÇİN KAYITLAR BAŞLADI.