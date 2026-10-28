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Çocuklar Manisa garında cumhuriyet manşetleriyle coşkuyu taşıdı

Manisa'da Akhisar'dan gelen çocuklar garda 'Cumhuriyet İlan Edildi' manşet gazeteleri dağıtarak, Cumhuriyet Meydanı'nda koro yağmura rağmen coşku yaşattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çocuklar Manisa garında cumhuriyet manşetleriyle coşkuyu taşıdı

tren garında karşılanma ve tarihi manşetlerin dağıtımı:

Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Akhisar'dan kente gelen çocuklar, tren garında bayraklarla karşılandı. Karşılama sırasında çocuklara, Cumhuriyet'in ilanını duyuran 'Cumhuriyet İlan Edildi' manşetli gazete nüshaları dağıtıldı ve küçük yaştaki katılımcılar söylediği marşlarla kent merkezine bayram havası taşıdı.

Etkinlik, Manisa Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirildi; programın düzenleyicisi olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öne çıktı. Yağışlı hava kısa süreli olmasına rağmen, çocukların enerjisi ve hazırladıkları görsel unsurlar kutlama atmosferini zinde tuttu.

çocuk korosunun meydandaki performansı:

Programın ikinci ayağı Cumhuriyet Meydanında yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Akhisar Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezlerinde eğitim gören çocuklardan oluşan koro, meydandaki vatandaşlara şarkı ve marşlardan oluşan bir repertuvar sundu. Sahnedeki performans, katılımcılardan geniş alkış aldı ve alandaki coşkunun sürmesine katkı sağladı.

Etkinliğe; Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Emre Okkalı ile Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Cura de katıldı. Yetkililer programın ardından çocukları tebrik etti ve kutlamanın birlik, beraberlik duygusunu güçlendirdiğine dikkat çekti. Organizasyon, çocukların aktif katılımıyla ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle sona erdi.

MANİSA’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÇOCUKLAR, TREN GARINDA BAYRAKLARLA...

MANİSA’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÇOCUKLAR, TREN GARINDA BAYRAKLARLA KARŞILANIRKEN CUMHURİYET’İN İLANINI DUYURAN TARİHİ GAZETE MANŞETLERİNİ DAĞITIP MARŞLAR SÖYLEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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