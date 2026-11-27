Kampın teması ve katılımcılar:

Samsun'da Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı bu yıl 'Kadın ve İklim' temasıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Fahrettin Ulusoy İlkokulu 4. sınıf öğrencileri katıldı; amaç çocuklara tarım, iklim değişikliği, bilim ve çevre konularını tanıtmak ve kadınların üretim ile araştırma süreçlerindeki rolünü göstermekti.

Alan çalışmalarında öğrenme fırsatları:

Kamp boyunca öğrenciler kurum ziyaretleri ve uygulamalı etkinliklerle teorik bilgileri sahada görme imkanı buldu. Program, gözlem, uygulama ve doğrudan iletişim unsurlarını bir araya getirerek öğretici deneyimler sunmayı hedefledi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ziyareti:

Öğrenciler Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nde meteorolojik olaylar, atmosfer yapısı, hava tahminleri ve iklim değişikliği hakkında bilgi aldı. Meteorolojik gözlem ve ölçüm çalışmalarını incelediler; düzenlenen meteoroloji balonu uçurma etkinliğiyle bilimin uygulamalı yönünü deneyimlediler.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü çalışmaları:

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ziyaretinde ise iklim değişikliğine dayanıklı bitki çeşitleri, tohum ve bitki yetiştiriciliği ile iklimin tarımsal üretime etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı. Biyolojik mücadele laboratuvarı, araştırma bahçeleri ve üretim birimleri gezildi; öğrenciler tarımsal araştırma ve üretim süreçlerini yerinde gözlemledi. Ayrıca tohum ekimi, bitki bakımı, yetiştiricilik ve hasat gibi uygulamalı çalışmalarda görev alan kadın çalışanlarla bir araya gelerek kadın emeğinin tarımsal üretim ve bilimsel çalışmalara katkısını doğrudan tanıma fırsatı buldular.

Müze ziyareti ve kampın hedefi:

Kamp programının devamında Samsun Oyuncak Müzesi'ne yapılan ziyaretle öğrenciler geçmişten bugüne oyuncak kültürünü inceledi. Genel olarak kamp, çocuklara iklim ve tarım arasındaki ilişkiyi öğretmeyi, bilimi sevdirip uygulamalı deneyimler sunmayı ve kadınların tarım ile araştırmadaki rollerini görünür kılmayı amaçladı.

SAMSUN’DA DÜZENLENEN LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI, BU YIL "KADIN VE İKLİM" TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.