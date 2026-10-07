Çocuklar Şehzadelerpark'ta tarihle tanıştı, oyunla öğrendi

Etkinlik hakkında:

Gölmarmara Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi öğrencileri ve velileri, Şehzadeler Belediyesi ev sahipliğinde kentin turizm ve kültür merkezlerinden Şehzadelerparkta ağırlandı. Rehberler eşliğindeki gezide amaç, çocuklara yerel tarihi ve kültürel mirası tanıtmak ve ailelerle birlikte öğrenme fırsatı sunmaktı.

Parkın tematik alanları:

Katılımcılar parkta bulunan dört farklı temayı sırasıyla inceledi. Miniaşehzadeler alanında kentin tarihi ve kültürel mirasının maketleri sergilendi; Şehzade figürleri Osmanlı döneminin izlerini yansıttı. Dioramik Mesir Müzesinde Mesir'in tarihine ilişkin anlatımlar yapıldı, ziyaretçiler maket ve diorama düzenlemeleri aracılığıyla dönemin hikâyelerine yakından bakma imkânı buldu. Ziyaretin son bölümünde ise Masalparkta çocuklar çizgi film kahramanları ve oyun alanlarıyla eğlendi.

Eğitim ve eğlencenin birleşimi:

Rehberlerden eserler ve alanlar hakkında bilgi alan minikler, hem kültürel içerikler hakkında bilgi edindi hem de oyun alanlarında sosyal etkileşim yaşadı. Velilerin de eşlik ettiği gezi, çocukların merakını canlı tutarken ailelerin de kent belleğine ilişkin farkındalığını artırdı. Şehzadeler Belediyesi'nin düzenlediği bu tür etkinlikler, yerel kültürün nesilden nesile aktarılmasında ve kent turizminin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynuyor.

GÖLMARMARA BELEDİYESİ ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİ, ŞEHZADELER BELEDİYESİ TARAFINDAN KENT TURİZMİ VE KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN ŞEHZADELERPARK’TA AĞIRLANDI. MİNİK ÖĞRENCİLER, DÖRT FARKLI TEMANIN BİR ARADA BULUNDUĞU PARKTA HEM TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ TANIDI HEM DE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ.