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Çocuklar tohum topuyla doğaya dokundu

Bilecik'te düzenlenen Tohum Topu Atölyesi'nde çocuklar tohumların yaşam döngüsünü ve doğa koruma yöntemlerini öğrenip kendi tohum toplarını hazırladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çocuklar tohum topuyla doğaya dokundu

Çocuklar tohum topuyla doğaya dokundu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde düzenlenen Tohum Topu Atölyesi, çocukların doğa ve çevre bilincini geliştirmeyi hedefledi.

Atölyede neler yapıldı:

Etkinlikte çocuklara tohumların yaşam döngüsü, doğanın korunması, yeşil alanların artırılması ve sürdürülebilir gelecek için çevre sorumlulukları hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Katılımcılar, eğitmenlerin yönlendirmesiyle kendi elleriyle tohum topları hazırladı.

Hazırlık ve amaç:

Hazırlanan tohum topları doğayla buluşturulmak üzere hazırlandı; amaç hem pratik bir deneyim sunmak hem de çocukların doğayla kurdukları bağı güçlendirmekti. Atölye, çocukların çevreye karşı duyarlılık kazanmasına katkı sağladı.

Yetkilinin değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Çocuklarımızın doğayla bağ kurmasını ve çevreye karşı duyarlılık kazanmasını önemsiyoruz. Kendi elleriyle hazırladıkları tohum toplarıyla hem eğlendiler hem de doğaya katkı sunmanın mutluluğunu yaşadılar. Bu tür çalışmalarla çocuklarımızın çevre bilincini güçlendirmeye devam edeceğiz."

BİLECİK&#039;TE ÇOCUKLAR DOĞA İÇİN TOHUM TOPU HAZIRLADI

BİLECİK'TE ÇOCUKLAR DOĞA İÇİN TOHUM TOPU HAZIRLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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