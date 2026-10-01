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Çocuklara gıdanın değeri öğretiliyor: Bayburt'ta israfla mücadele eğitimi

Süleyman Ersoy İlkokulu'nda Bayburt'ta düzenlenen eğitimde ilkokul öğrencilerine gıdanın değeri, bilinçli alışveriş ve israfın etkileri anlatıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çocuklara gıdanın değeri öğretiliyor: Bayburt'ta israfla mücadele eğitimi

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Bayburt'ta Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında Süleyman Ersoy İlkokulu'nda ilkokul öğrencilerine gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik bir eğitim düzenlendi. Programda öğrencilere gıdanın değeri ile ilgili temel bilgiler aktarılırken, gıda israfının hem çevreye hem de ekonomiye olan olumsuz etkileri üzerinde duruldu.

Katılımcılara ihtiyaç kadar tüketmenin önemi, gıdaların doğru saklanması ve bilinçli alışveriş davranışları hakkında açıklayıcı bilgiler verildi. Sunumlarda günlük yaşamdan örnekler kullanılarak çocukların kendi alışveriş ve tüketim alışkanlıklarını sorgulamaları sağlandı.

Uygulamalı etkinlikler:

Programın uygulama bölümünde öğrenciler çeşitli etkinliklere katıldı; bu etkinliklerde atık azaltma yöntemleri ve kaynakların verimli kullanımı pratik örneklerle gösterildi. Etkinliklerin amacı, teorik bilgilerin günlük yaşama taşınmasını kolaylaştırmak ve öğrencilerin somut davranış değişiklikleri benimsemelerine yardımcı olmaktı.

Sürdürülebilir gelecek mesajı:

Etkinlik boyunca vurgulanan nokta, gıda israfını önlemenin doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için kritik olduğuydu. Eğitim sonrası yapılan değerlendirmelerde öğrencilerin konuya ilişkin farkındalık kazandıkları ve evde uygulayabilecekleri pratik adımlar öğrendikleri belirtildi.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE GIDA KAYBI VE İSRAFI KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE GIDA KAYBI VE İSRAFI KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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