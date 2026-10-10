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Çocuklara güvenli dijital alan için yeni yönetmelik

Yeni yönetmelikle e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması zorunlu hale geliyor; 15–18 yaşa uygun içerik, ebeveyn denetimi ve platform yükümlülükleri güçlendi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 19:32

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Çocuklara güvenli dijital alan için yeni yönetmelik

Bakanın açıklaması:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle çocukları dijital dünyanın risklerinden koruma kararlılığını somut adımlarla güçlendirdiklerini açıkladı. Göktaş, paylaşımında yönetmeliğin hedeflerinin ailelerin huzurunu ve çocukların güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Yönetmeliğin öne çıkan maddeleri:

Yeni düzenlemeye göre e-Devlet Kapısı üzerinden yaş doğrulaması zorunlu hale getiriliyor. Metinde, özellikle 15–18 yaş grubundaki çocuklara yaşlarına ve gelişimlerine uygun içerik sunulmasının sağlanacağı belirtildi. Bakanlık, bu sayede genç kullanıcıların korunmasının ve içeriklerin uygunluğunun artırılacağını ifade etti.

Yönetmelik aynı zamanda anne babaların denetim imkanlarını güçlendirme ve sosyal medya platformlarının yükümlülük ile sorumluluklarını artırma yönünde hükümler içeriyor. Buna göre platformların çocuk güvenliğine ilişkin uygulama ve raporlama sorumlulukları genişletiliyor.

Uygulama hedefleri ve mesaj:

Bakan Göktaş, düzenlemeyi çocukların güvenliği, ailelerin huzuru ve geleceğimiz için atılan somut bir adım olarak nitelendirdi ve uygulamanın hayırlı olmasını diledi. Bakanlık, bu alandaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti ve ilgili yükümlülüklerin takip edileceğini açıkladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, “RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YÖNETMELİK İLE...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, “RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YÖNETMELİK İLE ÇOCUKLARIMIZI DİJİTAL DÜNYANIN RİSKLERİNDEN KORUMA VE ONLARA GÜVENLİ DİJİTAL ALANLAR SUNMA KARARLILIĞIMIZI SOMUT ADIMLARLA GÜÇLENDİRİYORUZ” DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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