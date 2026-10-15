Dolar 49,5243 +0,11%
Euro 55,7019 +0,31%
Bist 11.776,04 -2,44%
Altın Gram 6.701,91 +0,94%
EUR/USD 1,1240 +0,17%
Brent Petrol 102,71 -0,45%
--°

Çocuklara güvenli yuva: Egekent Karaman Güneşli Günler açılıyor

Denizli'de hayırsever işbirliğiyle kurulan 220 öğrenci kapasiteli Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi, 16 Ekim Cuma günü törenle açılıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Çocuklara güvenli yuva: Egekent Karaman Güneşli Günler açılıyor

Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi hizmete başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş birliği sonucu inşa edilen Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi, öğrenci kabulüne başladı ve 16 Ekim Cuma günü saat 11.30'da düzenlenecek törenle resmen hizmete açılacak.

Tesisin özellikleri ve kapasitesi:

Toplam 1666 metrekare kapalı alana sahip merkez, çocukların bilişsel, sosyal, fiziksel ve motor gelişimlerini destekleyecek biçimde tasarlandı. Tesis, 220 öğrenci kapasiteli olup içinde 11 modern derslik, 84 kişilik yemekhane, çok amaçlı etkinlik salonu, oyun odası, öğretmenler odası ve teknik birimler bulunuyor.

Amaç, hedef ve sosyal etkisi:

Merkezin kuruluş amacı, çocuklara erken yaşta nitelikli eğitim imkânı sunmak ve özellikle çalışan annelerin günlük yaşamını kolaylaştırmak. Proje, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk odaklı sosyal belediyecilik yaklaşımının somut bir örneği olarak öne çıkıyor ve aile bütçesine ve sosyal hayata olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

Eğitim faaliyetleri 12 Ekim Pazartesi günü başlamış olup, resmi açılış töreni 16 Ekim Cuma günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek. Kamu-özel iş birliğinin başarılı bir örneği olan merkezin açılışına tüm vatandaşlar davet edildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu projenin önemine vurgu yaparak, çocukların neşeyle büyüyeceği ve annelerin geleceğe daha güvenle bakacağı bir ortam oluşturduklarını belirtti ve hemşehrileri açılışa davet etti.

Belediye, hali hazırda hizmet veren çocuk gelişim merkezlerinin sayısını artırmaya devam ediyor; bu projeyle birlikte hedeflenen plan kapsamında 2026 yılı sonuna kadar merkez sayısının 8'e çıkarılması öngörülüyor.

Merkez, hem eğitim altyapısıyla hem de ailelere sağladığı destekle bölgedeki erken çocukluk eğitimi olanaklarını genişletmeyi amaçlıyor ve çalışacak annelerin yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

EGEKENT KARAMAN GÜNEŞLİ GÜNLER ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ KAPILARINI AÇIYOR

EGEKENT KARAMAN GÜNEŞLİ GÜNLER ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ KAPILARINI AÇIYOR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yüksekte müdahale hazır: AFAD'ın ileri seviye ipli kurtarma eğitimi Antalya'da
images

Beyaz önlükle mesleğe ilk adım: Düzce'de eczacılıkta sorumluluk vurgusu
images

Midye çiftliğinde eğitim: öğrenciler üretimi halatın ucundan öğrendi
images

Bed-i besmele geleneğiyle Kur'an yolculuğuna ilk adımı atan minikler

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarma 22 ilde eş zamanlı operasyonla DEAŞ'in finans ve propaganda kanallarını hedef aldı

Asırlık mezarlardan şehitliğe: Saimbeyli'de iki kardeşin anısı yaşatılıyor

Üç yıl sonra delillendirilen soruşturma: Kemalpaşa'da Ömer Şenol davasında 4 tutuklama

Geminbeli tüneli'ne yeni tarih: kasımda açılması hedefleniyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı