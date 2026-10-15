Çocuklara güvenli yuva: Egekent Karaman Güneşli Günler açılıyor

Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi hizmete başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş birliği sonucu inşa edilen Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi, öğrenci kabulüne başladı ve 16 Ekim Cuma günü saat 11.30'da düzenlenecek törenle resmen hizmete açılacak.

Tesisin özellikleri ve kapasitesi:

Toplam 1666 metrekare kapalı alana sahip merkez, çocukların bilişsel, sosyal, fiziksel ve motor gelişimlerini destekleyecek biçimde tasarlandı. Tesis, 220 öğrenci kapasiteli olup içinde 11 modern derslik, 84 kişilik yemekhane, çok amaçlı etkinlik salonu, oyun odası, öğretmenler odası ve teknik birimler bulunuyor.

Amaç, hedef ve sosyal etkisi:

Merkezin kuruluş amacı, çocuklara erken yaşta nitelikli eğitim imkânı sunmak ve özellikle çalışan annelerin günlük yaşamını kolaylaştırmak. Proje, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk odaklı sosyal belediyecilik yaklaşımının somut bir örneği olarak öne çıkıyor ve aile bütçesine ve sosyal hayata olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

Eğitim faaliyetleri 12 Ekim Pazartesi günü başlamış olup, resmi açılış töreni 16 Ekim Cuma günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek. Kamu-özel iş birliğinin başarılı bir örneği olan merkezin açılışına tüm vatandaşlar davet edildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu projenin önemine vurgu yaparak, çocukların neşeyle büyüyeceği ve annelerin geleceğe daha güvenle bakacağı bir ortam oluşturduklarını belirtti ve hemşehrileri açılışa davet etti.

Belediye, hali hazırda hizmet veren çocuk gelişim merkezlerinin sayısını artırmaya devam ediyor; bu projeyle birlikte hedeflenen plan kapsamında 2026 yılı sonuna kadar merkez sayısının 8'e çıkarılması öngörülüyor.

Merkez, hem eğitim altyapısıyla hem de ailelere sağladığı destekle bölgedeki erken çocukluk eğitimi olanaklarını genişletmeyi amaçlıyor ve çalışacak annelerin yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

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