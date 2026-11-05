Dolar 50,1525 +0,06%
Euro 56,1014 -0,13%
Bist 11.204,99 -1,13%
Altın Gram 6.539,25 -1,41%
EUR/USD 1,1182 -0,32%
Brent Petrol 99,45 +1,18%
--°

Çocuklara neşe, ailelere bilgi: Muğla'da lösemi farkındalık standı

Muğla'da hastane girişinde kurulan farkındalık standında çocuklar etkinliklerle moral buldu; ailelere lösemi ve erken tanının önemi anlatıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Çocuklara neşe, ailelere bilgi: Muğla'da lösemi farkındalık standı

muğla'da hastanede farkındalık standı:

Muğla'da Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım) kapsamında hastanenin poliklinik girişinde bir farkındalık standı kuruldu. Etkinlik, hem çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmeyi hem de ailelere hastalık ve erken tanının önemi hakkında kapsamlı bilgi vermeyi amaçladı.

Standın organizasyonunda "1 Çocuk 1 Dilek Muğla" gönüllüleri ile Muğla Tıp Fakültesi öğrencileri aktif rol aldı. Ziyaretçiler ve hasta yakınları standı yoğun ilgiyle karşıladı; etkinlik boyunca hem bilgilendirici materyaller dağıtıldı hem de çocuklar için düzenlenen aktiviteler sürdürülüp desteklendi.

çocuklara yönelik aktiviteler:

Etkinlik kapsamında çocuklar oyun hamuru çalışmaları, maske tasarımı, resim atölyesi ve yüz boyama gibi etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi. Bu aktiviteler, tedavi sürecinde çocukların moralini yükseltmeyi ve günlük rutinden koparak sosyal destek almalarını sağlamayı hedefledi.

Ailelere yönelik oturma alanlarında ise lösemiyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve erken tanı ile tedavi yollarının önemi vurgulandı. Standı ziyaret edenler, hastalık belirtileri ve başvuru süreçleri hakkında pratik bilgiler edindi.

ziyaret ve teşekkürler:

Farkındalık standını ziyaret eden Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan, çocuklarla yakından ilgilenip sohbet etti ve anı fotoğrafları çektirdi. Hastane yönetimi, etkinliğe katkı sunan gönüllülere ve öğrencilere teşekkür ederek benzer çalışmaları sürdürme taahhüdünde bulundu.

Etkinlikle amaçlanan, çocukluk çağında görülen kanserlere dikkat çekmek, erken tanının hayat kurtarıcı rolünü vurgulamak ve ailelerin bu süreçte yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Tıbbi tedavi kadar çocukların psikososyal desteğinin ve ailelerin bilgilendirilmesinin de tedavi başarısını artırdığına dikkat çekildi.

MUĞLA’DA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN FARKINDALIK STANDI KURULDU

MUĞLA’DA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN FARKINDALIK STANDI KURULDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Küçükçekmece’de tohumdan sofraya dayanışma
images

Telefonla gelen umut: organ nakli muhtarın yaşamını yeniden inşa etti
images

Kilo verirken kası korumak diz ve kalça sağlığı için şart
images

Zeytin bahçelerinde bereket sürüyor, üreticinin gözü fiyatlarda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt’ta sulama yatırımları verimi yükseltti: şeker pancarında 155 bin ton hedef

antalya'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, sahibi ağladı

Kars’ta kış yükünü hafifleten düzenleme: indirimli doğal gaz limiti üç kata yakın arttı

Sancaktepe'de kuyumcu hırsızlığına düzenlenen operasyonda anne, kız ve torun yakalandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu