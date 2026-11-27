Bozüyük'te rol model buluşması:

Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Okul Destek Birimi tarafından düzenlenen programda, SED hizmetinden yararlanan ailelerin çocukları Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Çelik ile bir araya geldi. Etkinlik, çocukların farklı meslekleri tanımaları ve rol model edinebilecekleri kişilerle buluşmaları amacıyla gerçekleştirildi.

programın amacı:

Buluşma çocukların gelecek hedeflerine yönelik farkındalık kazanmalarını sağlamayı hedefledi; farklı meslekleri tanımak ve örnek alabilecekleri kişilerle iletişim kurmak öne çıkan unsurlar arasındaydı.

yetkilinin değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan etkinlik hakkında şunları söyledi: Her çocuğumuzun hayalleri ve ulaşmak istediği hedefleri var. Onların farklı meslekleri tanımalarını, kendilerine örnek alabilecekleri isimlerle buluşmalarını ve geleceklerini daha bilinçli şekillendirmelerini istiyoruz. Çocuklarımızın hayallerine ulaşmaları için onları desteklemeye devam edeceğiz.

ÇOCUKLAR JANDARMA KOMUTANIYLA BİR ARAYA GELDİ