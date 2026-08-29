Çocuklara sporla dolu yaz: 200 öğrenci sertifikayla mezun oldu

Yaz Spor Okulları tamamlandı, öğrencilere sertifikalar verildi

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları iki aylık programın ardından sona erdi. Etkinlikte Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı kursiyerlere sertifikalarını takdim etti ve katılımcılara dondurma ikram edildi. Tören, veliler ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Programın kapsamı ve katılımcılar:

Program boyunca çocuklara teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Yüzme, tenis, futbol ve basketbol dallarında süren kurslara toplam 200 öğrenci katıldı. Eğitimleri veren öğretmenler, grup çalışmaları ve sportif becerilerin geliştirilmesine odaklandı; veliler de süreç boyunca memnuniyetlerini dile getirdi.

Başkan Subaşı'nın değerlendirmesi:

Başkan Melek Mızrak Subaşı törende çocuklara ve ailelere seslenerek belediyenin eğitime ve gençlere yatırım yapmaya devam edeceğini vurguladı. Subaşı'nın konuşmasından bir bölüm şöyle: "Çocuklarımız iki ay boyunca emek verdiler. Yüzmeyi öğrendiler, tenis, futbol ve basketbolda çok güzel bilgiler öğrendiler ve eğlendiler. Çocuklarımızla gurur duyuyorum. Velilerimiz ve öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. İki ay boyunca 4 spor dalında 200 öğrencimize çok keyifli ve güzel eğitimler verdik. Çocuklarımıza bu tür faydalı aktiviteleri sunmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımızın bu yaşta öğrendikleri, yarın onların her alanda daha güçlü ve başarılı olmalarını sağlayacak. Ayrıca grup çalışmalarına katılmaları ve birbirleriyle uyum içinde eğitim almaları onlara her açıdan fayda sağlayacak"

Törenin sonunda Başkan Subaşı, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Katılımcılar verilen eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyon ve eğitmenlere teşekkür etti. Etkinlik, sertifika dağıtımı ve dondurma ikramıyla son buldu.

YAZ SPOR OKULLARI SONA ERDİ, YÜZLERCE ÖĞRENCİ SERTİFİKALARINI