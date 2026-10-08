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Çocuklara STEAM atölyeleriyle bilimsel merak ve tasarım becerisi kazandırıldı

Hatay'da Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında STEAM Merkezi'nde düzenlenen atölyelerde çocuklar robotik kodlama, ahşap ve üç boyutlu tasarım eğitimi aldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çocuklara STEAM atölyeleriyle bilimsel merak ve tasarım becerisi kazandırıldı

Atölyeler STEAM Merkezi'nde gerçekleştirildi:

Hatay'da Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle STEAM Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklara uygulamalı eğitimler verildi. Programa, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı de katıldı.

Robotik kodlama atölyesi:

Robotik Kodlama Atölyesinde çocuklara temel kodlama kavramları ve robotik sistemlerin işleyişi anlatıldı. Katılımcılar, öğrendikleri kodları gerçek robotlarla uygulama fırsatı buldu; bu süreçte mantıksal akıl yürütme ve sıralı problem çözme becerileri ön plana çıktı.

Ahşap ve üç boyutlu tasarım atölyeleri:

Ahşap Atölyesinde çocuklar tasarım ve uygulama çalışmaları yaparak kendi ürünlerini hazırladı; Esra Masatlı çocuklara eşlik ederek ahşap kesimi uygulamasına katıldı. Üç Boyutlu Tasarım Atölyesinde ise üç boyutlu düşünme, tasarlama ve üretme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Etkinlikle amaçlanan; çocukların bilimsel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, el becerileri ve teknoloji kullanımı alanlarındaki gelişimlerinin desteklenmesiydi. Program, uygulamalı çalışmalara ağırlık vererek katılımcıların hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazanmasını sağladı.

ESRA MASATLI, “YÜREĞİMİZDEKİ IŞIK PROJESİ” KAPSAMINDA M² STEAM MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE...

ESRA MASATLI, “YÜREĞİMİZDEKİ IŞIK PROJESİ” KAPSAMINDA M² STEAM MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLARIN ROBOTİK KODLAMA VE TASARIM ÇALIŞMALARINA KATILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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