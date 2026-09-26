Çocuklara üç altın öğüt: sağlıklı beslen, su iç, hareket et

Etkinlikte üç altın öğüt öne çıktı:

Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri, sağlıklı yaşamın temel taşları olarak sağlıklı beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli hareket konusunda bilgilendirildi. Gün boyu süren program, oyun, müzik, egzersiz, resim ve kitap okuma etkinlikleriyle mesajları eğlenceli bir deneyime dönüştürdü. Çocukların hazırladığı resimler alanında sergilenerek katılımcıların dikkatini çekti ve etkinlik boyunca verilen mesajlar çocukların aktif katılımıyla işlendi.

Sağlıklı beslenme ve şeker uyarısı:

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, küçük yaşlarda kazanılan sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ileriki dönemde obezite ve kronik hastalıkların önlenmesinde belirleyici olduğunu vurguladı. Erk, özellikle çocuklarda aşırı şeker tüketimi, paketli gıdalar ve şekerli içeceklerin sınırlandırılması gerektiğini belirtti ve ailelere erken yaşta doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmanın önemine dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu ise şekerin vücudun ihtiyaç duyduğu bir besin öğesi olduğunu, ancak bunun doğal yollarla alınmasının tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Evliyaoğlu, "Esasında şeker vücudumuzun bir ihtiyacı. Hücrelerimizin çalışması için şekere ihtiyacı var ama bunu doğal yollarla besinlerden alabiliriz. Dolayısı ile burada besinlerden aldığımız şekeri kastetmiyoruz. Fazladan konulan şekerler, dışarıdan alınan şekerler, çikolatalar, paketli meyve suları ve paketli gıdalar esas gündeme getirmemiz gereken noktalar. Paketli gıdaların içinde hem fazladan şeker hem de koruyucu maddeler bulunuyor, bu nedenle paketli gıdaların içeriğini okumak, bilinçlenmek ve bunlardan uzak durmak oldukça önemli. Örneğin paketli olarak satılan hazır meyve suları yerine meyvenin kendisini tüketmek çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü fazla şeker tüketimi vücudumuzu yoruyor ve insülin hormonunun salgılanmasını artıyor. Bu da sonrasında insülin direncine ve ilerleyen dönemde de tip2 diyabete neden olabiliyor. Bu süreç ise bütün sağlığımızı etkiliyor. Bunların hepsini önlemek için yoğun hareketli yaşama geçerek fazla şeker tüketimini kısıtlamamız gerekiyor" dedi.

Su tüketimi, hareket ve günlük uygulamalar:

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Dr. Diyetisyen Didem Güneş Kaya, ailelere çocukların günlük yaşamında uygulanabilecek pratik öneriler sundu. Kaya, dengeli beslenme, porsiyon kontrolü, paketli ürünlerin etiketlerinin okunması ve su tüketiminin teşvik edilmesinin önemini anlattı. Etkinlikte vurgulanan bir diğer nokta ise ekran sürelerinin azaltılması ve çocukların oyunla hareket etmeye yönlendirilmesiydi.

"Böbrek Dede" kitaplarının yazarı Ayşe Onat ise çocukluk çağı obezitesi ve ilişkili kronik hastalıkların toplum sağlığı açısından taşıdığı riske dikkat çekti. Onat, gıda güvenliği, doğru beslenme tercihleri, hareketliliğin artırılması ve ekran süresinin azaltılması gibi konuların günlük örneklerle aktarılmasının hedeflendiğini, bu doğru alışkanlıkların mümkün olduğunca erken yaşlarda kazandırılmasının sağlıklı bir ergenlik ve yetişkinlik dönemi için kritik olduğunu belirtti.

Etkinlik, sağlık mesajlarını hem öğretici hem de eğlenceli bir yaklaşımla çocuklara ve ailelerine ulaştırmayı amaçladı. Organizasyonda öne çıkan üç temel ifade kısa ve netti: sağlıklı beslen, yeterli su iç, hareketli kal. Bu üç öneri, katılımcılara dönüşümlü uygulamalar ve günlük hayatta kolayca uygulanabilecek alışkanlıklar olarak sunuldu.

DÜNYA ŞEKER TÜKETİMİNE DİKKAT HAFTASI KAPSAMINDA, 'HAYATIN DENGESİ SENİN ELİNDE' TEMASIYLA ÇOCUKLARI BULUŞTU.