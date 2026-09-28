Çocuklarda besin alerjisinde tanı klinik öyküyle şekilleniyor

Belirtiler ve başlangıç zamanlaması:

Besin tüketimini takiben ortaya çıkan belirtiler çocuklarda alerjinin ilk ipuçlarını verir. Kısa süre içinde gelişen kurdeşen, dudak veya göz çevresinde şişme, kusma, öksürük, hırıltı ve nefes almada güçlük en sık akla gelen bulgulardır. Ancak bazı besin alerjilerinde semptomlar daha geç başlayabilir; bu durumda kanlı-mukuslu kaka, sık kusma, ishal gibi sindirim sistemi bulguları veya egzama gibi deri belirtileri ön plana çıkabilir.

Liv Hospital Vadi İstanbul Çocuk Alerji Hastalıkları ve İmmünolojisi Uzmanı Doç. Dr. Pınar Gökmirza, hangi bulgunun hangi zaman diliminde ortaya çıktığının tanı açısından belirleyici olduğunu vurguluyor. Hangi besinin ne miktarda tüketildiği ve belirtilerin ne zaman başladığı bilgileri, tanı yolculuğunun ilk basamağını oluşturur.

Tanının temelini klinik öykü oluşturuyor:

Doç. Dr. Pınar Gökmirza'ya göre besin alerjisinde tek başına laboratuvar veya deri testine bakılarak karar verilmemeli. 'Tanının temelini çocuğun ayrıntılı klinik öyküsü oluşturuyor' ifadesi, teşhis sürecinin merkezinde hastanın yaşam öyküsünün olduğunu özetliyor. Hangi besin, ne miktarda tüketildi, belirtiler ne kadar sürede başladı, nasıl bir seyretti ve daha önce benzer bir reaksiyon yaşanıp yaşanmadığı gibi soruların yanıtları ilk planda değerlendirilir.

Bu öykü temelinde hekim gerekli gördüğünde deri testleri ve/veya kan testleri planlar; daha ayrıntılı inceleme gerektiğinde moleküler testler ve hastane koşullarında uygulanan besin yükleme testleri devreye girer. Buradaki yaklaşım, tanının tek bir teste indirgenmesi değil, çocuğun bütün hikâyesi ile test sonuçlarının birlikte yorumlanmasıdır.

Test sonuçlarının yorumu ve gereksiz kısıtlamalar:

Kan ve deri testleri tanıya ışık tutan değerli araçlardır, ancak pozitif bir test her zaman klinik alerji anlamına gelmez. Doç. Dr. Gökmirza, testlerde duyarlılık saptanmasının çocuğun o besini tükettikçe mutlaka reaksiyon yaşayacağı anlamına gelmediğini hatırlatıyor. Bu nedenle test sonuçları, hastanın öyküsü ve besin tüketimi sırasında deneyimlenen belirtilerle birlikte yorumlanmalıdır.

Yanlış yorumlanan test sonuçları veya korkuyla yapılan gereksiz besin çıkarmaları hem çocuğun beslenmesini zorlaştırır hem de büyüme-gelişmeyi olumsuz etkileyebilir. Özellikle süt, yumurta, buğday gibi temel besinlerin gereksiz yere uzun süre diyetten çıkarılması önerilmez ve sosyal yaşamı, okul etkinliklerini ailelerin yaşam kalitesini etkileyebilir.

Bu nedenle Doç. Dr. Gökmirza, 'Besin alerjisi şüphesinde korkuyla çok sayıda besini hayatınızdan çıkarmayın' uyarısında bulunuyor ve tanı-takip sürecinin çocuğa özel planlanması gerektiğini belirtiyor. Amaç, gerçek riskleri doğru belirleyerek çocuğu korumak ve mümkün olduğunca normal, dengeli ve yaşına uygun beslenmesini ve günlük yaşamını sürdürebilmesini sağlamaktır.

Sonuç olarak, çocuklarda besin alerjisi tanısında en güvenilir yol, ayrıntılı bir klinik öyküyle başlayıp uygun test ve gerektiğinde hastane ortamında yapılan yükleme testleriyle doğrulanan, kişiye özel bir değerlendirmedir. Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı tarafından yapılacak ayrıntılı değerlendirme, hem yanlış etiketlemelerin önüne geçer hem de çocuğun sağlıklı gelişimini destekleyecek tedavi ve yönetim planının oluşturulmasını sağlar.

LİV HOSPİTAL VADİ İSTANBUL ÇOCUK ALERJİ HASTALIKLARI VE İMMÜNOLOJİSİ UZMANI DOÇ. DR. PINAR GÖKMİRZA