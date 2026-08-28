Çocuklarda el ayak ağız hastalığında dikkat edilmesi gereken belirtiler

El ayak ağız hastalığında çocuklarda artış ve bulaşma:

Son dönemde çocuklarda artış gösteren el ayak ağız hastalığı, özellikle kreş, anaokulu, park ve oyun alanlarında kolayca yayılıyor. Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Erdal Irmak, hastalığın genellikle ateş, döküntü ve ağız yaraları ile kendini gösterdiğini belirtiyor.

Belirtiler ve bulaşma yolları:

"Çocuklarda görülen bu vakalar hafif belirtilerle atlatılırken, özellikle ateş ve ağız içindeki lezyonlara bağlı olarak yeterli sıvı alamayan çocuklarda hastalık daha ağır seyredebilir. El ayak ağız hastalığında belirtiler genellikle enfeksiyondan birkaç gün sonra ortaya çıkıyor. El içleri ve ayak tabanlarında kızarıklık ve içi sıvı dolu kabarcıklar görülürken, bazı çocuklarda kalça ve perianal bölgede de döküntüler oluşabiliyor" dedi.

Ağız, bademcik ve yutak bölgesindeki ağrılı lezyonlar çocukların yemek yemesini ve su içmesini zorlaştırabilir; buna ateş, halsizlik ve huzursuzluk da eşlik edebilir. Hastalık yakın temas, solunum yolu salgıları, döküntü sıvıları ve virüsle kirlenmiş yüzeyler aracılığıyla bulaşıyor. Bu nedenle el hijyeni ve ortak kullanılan oyuncak ve yüzeylerin temizliği önem taşıyor.

Tedavi, takip ve ne zaman doktora başvurulmalı:

"El ayak ağız hastalığında tedavi çoğunlukla ateş ve ağrının kontrolü ile yeterli sıvı alımının sağlanmasına yönelik uygulanıyor. Ancak yüksek ateşin sürmesi, çocuğun sıvı alamaması veya genel durumunun bozulması halinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Ağır seyreden bazı vakalarda hastanede takip ve sıvı desteği gerekebiliyor" şeklinde konuştu.

Çoğu vakada destekleyici önlemlerle iyileşme görülse de, sıvı alamama, idrar miktarında azalma, uzun süren yüksek ateş veya aşırı halsizlik durumlarında gecikmeden tıbbi değerlendirme şart. İleri vakalarda hastanede takip ve sıvı desteği gerekebiliyor.

Uzun dönem etkiler ve ailelere öneriler:

Irmak, bazı çocuklarda hastalık sonrası tırnak dökülmesi görülebileceğini, dökülen tırnağın zamanla yerine çıktığını, bunun ailelerde endişeye yol açmaması gerektiğini vurguladı: "Uzun vadede el ayak ağız hastalığı geçiren hastalarda tırnak dökülmesi görülebilir. Dökülen tırnak yerine tekrardan çıkar. Ailede bir korku oluştursa da zamanla düzeldiğini bilmekte fayda var. Hastalığı geçiren çocuklar tekrar geçirirse ilkine göre daha hafif geçirebilir. Bağışıklığı zayıf çocuklarda hastalığın ilk enfeksiyonda veya tekrar bulaşma durumunda daha ağır ve agresif seyretmesi söz konusu olabilir"

Özetle, çocuklarda bu belirtiler görüldüğünde yeterli sıvı alımını sağlamak, el hijyenini sıkı tutmak ve yakın teması sınırlamak hastalığın seyri ve bulaşma riskini azaltmak için temel adımlar. Şüphe halinde sağlık kuruluşuna başvurmak en güvenli yol olacaktır.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. ERDAL IRMAK