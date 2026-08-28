Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Çocuklarda el ayak ağız hastalığında dikkat edilmesi gereken belirtiler

El ayak ağız hastalığında ateş, ağız yaraları, deri döküntüleri ve sıvı kaybı öne çıkıyor; hijyen ve temas sınırlaması önem taşıyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Çocuklarda el ayak ağız hastalığında dikkat edilmesi gereken belirtiler

El ayak ağız hastalığında çocuklarda artış ve bulaşma:

Son dönemde çocuklarda artış gösteren el ayak ağız hastalığı, özellikle kreş, anaokulu, park ve oyun alanlarında kolayca yayılıyor. Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Erdal Irmak, hastalığın genellikle ateş, döküntü ve ağız yaraları ile kendini gösterdiğini belirtiyor.

Belirtiler ve bulaşma yolları:

"Çocuklarda görülen bu vakalar hafif belirtilerle atlatılırken, özellikle ateş ve ağız içindeki lezyonlara bağlı olarak yeterli sıvı alamayan çocuklarda hastalık daha ağır seyredebilir. El ayak ağız hastalığında belirtiler genellikle enfeksiyondan birkaç gün sonra ortaya çıkıyor. El içleri ve ayak tabanlarında kızarıklık ve içi sıvı dolu kabarcıklar görülürken, bazı çocuklarda kalça ve perianal bölgede de döküntüler oluşabiliyor" dedi.

Ağız, bademcik ve yutak bölgesindeki ağrılı lezyonlar çocukların yemek yemesini ve su içmesini zorlaştırabilir; buna ateş, halsizlik ve huzursuzluk da eşlik edebilir. Hastalık yakın temas, solunum yolu salgıları, döküntü sıvıları ve virüsle kirlenmiş yüzeyler aracılığıyla bulaşıyor. Bu nedenle el hijyeni ve ortak kullanılan oyuncak ve yüzeylerin temizliği önem taşıyor.

Tedavi, takip ve ne zaman doktora başvurulmalı:

"El ayak ağız hastalığında tedavi çoğunlukla ateş ve ağrının kontrolü ile yeterli sıvı alımının sağlanmasına yönelik uygulanıyor. Ancak yüksek ateşin sürmesi, çocuğun sıvı alamaması veya genel durumunun bozulması halinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Ağır seyreden bazı vakalarda hastanede takip ve sıvı desteği gerekebiliyor" şeklinde konuştu.

Çoğu vakada destekleyici önlemlerle iyileşme görülse de, sıvı alamama, idrar miktarında azalma, uzun süren yüksek ateş veya aşırı halsizlik durumlarında gecikmeden tıbbi değerlendirme şart. İleri vakalarda hastanede takip ve sıvı desteği gerekebiliyor.

Uzun dönem etkiler ve ailelere öneriler:

Irmak, bazı çocuklarda hastalık sonrası tırnak dökülmesi görülebileceğini, dökülen tırnağın zamanla yerine çıktığını, bunun ailelerde endişeye yol açmaması gerektiğini vurguladı: "Uzun vadede el ayak ağız hastalığı geçiren hastalarda tırnak dökülmesi görülebilir. Dökülen tırnak yerine tekrardan çıkar. Ailede bir korku oluştursa da zamanla düzeldiğini bilmekte fayda var. Hastalığı geçiren çocuklar tekrar geçirirse ilkine göre daha hafif geçirebilir. Bağışıklığı zayıf çocuklarda hastalığın ilk enfeksiyonda veya tekrar bulaşma durumunda daha ağır ve agresif seyretmesi söz konusu olabilir"

Özetle, çocuklarda bu belirtiler görüldüğünde yeterli sıvı alımını sağlamak, el hijyenini sıkı tutmak ve yakın teması sınırlamak hastalığın seyri ve bulaşma riskini azaltmak için temel adımlar. Şüphe halinde sağlık kuruluşuna başvurmak en güvenli yol olacaktır.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. ERDAL IRMAK

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. ERDAL IRMAK

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üzümlü kaymakamı Tanyeri jandarma karakolunda güvenlik çalışmalarını yerinde değ...
images

Samandağ'da inatçı keçilerin dağ macerası iki saatlik operasyonda sonlandı
images

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan ett...
images

Dağ yüzeyindeki mağarada mahsur kalan kişi AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ova yolları soğuk asfaltla tozdan arınıyor

Milas'ta çatı yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Üzümlü'nün kırsalında talepler masaya yatırıldı

Başarıyı ilçede kutladı: Elvira Süleyman kaymakamı ziyaret etti

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı