Çocuklarda kemik ağrısının farklı nedenleri:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal, çocuklarda görülen kemik ağrılarının her zaman büyüme ağrısı olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtiyor. Büyüme ağrıları genellikle iki bacakta, akşamları veya gece ortaya çıkar ve sabaha doğru hafifler; çocukların genel durumu gündüz aktivitelerini sürdürmeye elverişli olur.

Ancak bazı durumlarda kemik ağrısı, kan hastalıkları ve çocukluk çağı kanserlerinin ilk belirtilerinden biri olabilir. Özellikle lösemide kemik iliğinde anormal hücre çoğalması ağrıya yol açabiliyor ve bu tabloya halsizlik, solukluk, sık enfeksiyon, ateş, kolay morarma veya kanama gibi diğer belirtiler eşlik edebiliyor.

Uyarı işaretleri:

Gece uykudan uyandıran ağrılar, ağrının giderek artması, ağrının tek bir bölgede yoğunlaşması ve geçmemesi; eklem çevresinde şişlik, kızarıklık veya hassasiyet; ağrı nedeniyle yürümede güçlük veya topallama; nedeni açıklanamayan ateş, halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı; ciltte kolay morarma ve beklenmeyen kanamalar ailelerin dikkat etmesi gereken bulgular arasında sayılıyor. Prof. Dr. Ekrem Ünal, bu belirtilerin tek başına her zaman ciddi hastalık anlamına gelmediğini fakat birlikte ya da uzun süre devam ettiklerinde mutlaka araştırılması gerektiğini vurguluyor.

Ailelerin, ağrının ne zaman başladığını, hangi bölgeyi etkilediğini, ne kadar sürdüğünü ve günlük yaşamı nasıl etkilediğini not etmeleri teşhis sürecini kolaylaştırır.

Tanı ve ailelere öneriler:

Doğru tanı koymak için ayrıntılı öykü ve fizik muayene temel adımlardır. Gerektiğinde kan sayımı, periferik yayma, iltihap göstergeleri ve uygun görüntüleme yöntemleri kullanılır. Elde edilen bulgular doğrultusunda ileri incelemeler planlanabilir. Prof. Dr. Ekrem Ünal, erken tanının tedavi sürecinin doğru yönetilmesi açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Ailelere öneri olarak, ağrı gece uykudan uyandırıyorsa, giderek artıyorsa veya yürümeyi zorlaştırıyorsa vakit kaybetmeden hekime başvurmaları; aynı zamanda ateş, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, kolay morarma gibi ek bulgular varsa derhal uzman değerlendirmesi almaları gerektiği hatırlatılıyor. Öte yandan, çoğu kemik ağrısının büyüme dönemiyle ilişkili ve zararsız olduğunu, ancak açıklanamayan ve uzun süreli ağrıların ihmal edilmemesinin erken tanı açısından hayati öneme sahip olduğunu unutmamak gerekiyor.

PROF. DR. ÜNAL: "ÇOCUKLARDA KEMİK AĞRISI HER ZAMAN BÜYÜME AĞRISI DEĞİLDİR"