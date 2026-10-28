çocuklarda kış enfeksiyonlarına karşı ailelere rehber

kış enfeksiyonlarına karşı ailelere uyarı

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Kaşlı, sonbahar ve kış aylarının yaklaşmasıyla çocuklarda ateş, öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısının daha sık görüleceğini belirtiyor. Özellikle kreş ve okula giden çocuklarda enfeksiyonların ardı ardına gelmesinin ailelerde endişe yarattığını vurgulayan Kaşlı, doğru korunma ve zamanında değerlendirme ile olumsuz tabloların azaltılabileceğini ifade etti.

influenza: basit soğuk algınlığı değildir

İnfluenza (grip) ani başlayan ateş, belirgin halsizlik, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı ve öksürük ile seyreder. Çoğu çocuk hastalığı sorunsuz atlatırken; küçük yaştaki çocuklar ve kronik hastalığı olanlarda zatürre gibi komplikasyon riski artar. Korunmada el hijyeni, hasta kişilerle temastan kaçınma ve mevsimsel influenza aşısı önemli rol oynar. Aşılama kararı çocuğun yaşı, sağlık durumu ve risk faktörleri dikkate alınarak çocuk hekimiyle birlikte verilmelidir.

RSV: özellikle bebeklerde dikkat

RSV (Respiratuvar Sinsityal Virüs) büyük çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde geçebilirken bebeklerde alt solunum yollarını etkileyip bronşiolit ve zatürreye yol açabilir. Bebekte hızlı ya da zor nefes alma, göğüste çekilme, beslenmede azalma, morarma veya genel durumda belirgin bozulma görüldüğünde gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Günümüzde RSV'ye karşı özellikle bebekleri korumaya yönelik koruyucu uygulamalar bulunmaktadır; hangi yaklaşımın uygun olduğuna bebeğin yaşı, doğum zamanı ve risk faktörleri göz önünde bulundurularak hekim karar verir.

bakteriyel enfeksiyonlar ve antibiyotik kullanımı

Kış aylarındaki enfeksiyonların önemli bir kısmı viraldir; bu nedenle her ateşli veya öksüren çocuğun antibiyotik kullanması gerekmez. Ancak orta kulak enfeksiyonu, streptokok boğaz enfeksiyonları, bazı zatürreler ve idrar yolu enfeksiyonları gibi bakteriyel hastalıklar da görülebilir. Viral ve bakteriyel enfeksiyonların bulguları zaman zaman benzer olduğundan tanı, çocuğun muayenesi ve gerektiğinde yapılan tetkiklerle konulmalıdır. Antibiyotikler virüslere etki etmez ve gereksiz kullanım antibiyotik direncine katkıda bulunur; bu yüzden antibiyotik tedavisi yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır.

Dr. Kaşlı, hekimlerin hastalıktan çok çocuğun genel durumunu değerlendirdiklerini hatırlatıyor: aynı enfeksiyon iki çocukta farklı seyredebilir; yaş, beslenme, solunum, aktivite ve eşlik eden hastalıklar birlikte değerlendirilir.

ne zaman hekime başvurulmalı:

Çocuğun yaşına göre değişmekle birlikte nefes almada güçlük, göğüste çekilme, morarma, belirgin uykuya eğilim veya bilinç değişikliği, sıvı alamama, idrar miktarında azalma ve genel durumun kötüleşmesi durumlarında mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Özellikle 3 aydan küçük bebeklerde 38C ve üzeri ateş gecikmeden değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak amaç her enfeksiyonu antibiyotikle tedavi etmek değil; hangi çocuğun evde güvenle izlenebileceğini, hangi çocuğun hekim değerlendirmesi gerektiğini doğru belirlemektir. Dr. Kaşlı, doğru aşılama, el hijyeni, sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve gerektiğinde zamanında hekim değerlendirmesiyle çocukların kış dönemini daha sağlıklı geçirebileceğini vurgulayıp sözlerini tamamladı.

SONBAHAR VE KIŞ AYLARININ GELMESİYLE BİRLİKTE ÇOCUKLARDA ATEŞ, ÖKSÜRÜK, BURUN AKINTISI VE BOĞAZ AĞRISI ŞİKÂYETLERİNİN DAHA SIK GÖRÜLMEYE BAŞLANACAĞINI BELİRTEN BURTOM KONUR CERRAHİ TIP MERKEZİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. ONUR KAŞLI, "ÖZELLİKLE KREŞ VE OKULA GİDEN ÇOCUKLARDA ENFEKSİYONLARIN PEŞ PEŞE GELMESİ AİLELERDE DOĞAL OLARAK ENDİŞEYE YOL AÇABİLİYOR. KIŞ AYLARINDA ÖZELLİKLE İNFLUENZA (GRİP), RSV VE ÇEŞİTLİ BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR AÇISINDAN DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR. DOĞRU AŞILAMA, EL HİJYENİ, SAĞLIKLI BESLENME, YETERLİ UYKU VE GEREKTİĞİNDE ZAMANINDA HEKİM DEĞERLENDİRMESİYLE ÇOCUKLARIMIZIN KIŞ DÖNEMİNİ DAHA SAĞLIKLI GEÇİRMELERİNE YARDIMCI OLABİLİRİZ" DEDİ.