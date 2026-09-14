Çocuklarda okula uyum: ebeveynlere pratik yaklaşımlar

Okula dönüş ve ilk tepkiler:

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuklar için okul rutinine dönüş süreci başladı. Medical Point Gaziantep Hastanesi Klinik Psikoloğu Selin Seda Koçakgöl, özellikle okulun ilk günlerinde çocuklarda görülebilen kaygı, huzursuzluk ve okula gitmek istememe gibi tepkilerin sık görüldüğünü belirtti ve ailelere yaklaşım önerilerinde bulundu.

Uyum sürecinin doğası:

Koçakgöl, okula başlamanın çocuklar için yeni bir düzen, farklı bir sosyal çevre ve beraberinde belirsizlikler getirdiğini, bunun nedeniyle her çocuğun uyum sürecinin farklı ilerleyebileceğini vurguladı. Bazı çocuklar hızla adapte olurken bazılarının daha fazla zamana ihtiyaç duyacağını söyledi.

Duyguyu kabul etmek ve dinlemek:

Çocukların okula gitmek istememesinin ilk günlerde doğal bir tepki olabileceğini belirten Koçakgöl, "Çocuğun kaygısını ‘korkacak bir şey yok’ diyerek geçiştirmek yerine, öncelikle onu dinlemek ve anladığımızı hissettirmek gerekir" uyarısında bulundu. Çocuğun duygusuna alan açmak ve sözünü kesmeden dinlemek, güven duygusunu destekleyerek uyumu kolaylaştırır.

Günlük rutinler ve pratik öneriler:

Uzman, uyum sürecinde düzenli uyku, beslenme ve sabah hazırlıklarının önemine dikkat çekti. "Öngörülebilir rutinler güven duygusunu artırır" diyen Koçakgöl, uyku saatlerinin düzenlenmesi, sabah hazırlıklarının aceleye gelmemesi ve okul çantasının birlikte hazırlanmasının çocuğun sürece hazırlanmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Vedalaşma ve ebeveyn tutumu:

Ebeveynlerin okul kapısında vedalaşmayı uzatmaması gerektiğini belirten Koçakgöl, kısa, net ve güven veren bir vedalaşma önerdi. Çocuğa ne zaman geri dönüleceği konusunda yaşına uygun ve anlaşılır bilgi verilmesi, ebeveynin sakin ve kararlı duruşunun çocuğun kendisini daha güvende hissetmesini sağladığını söyledi.

Kıyaslamalardan kaçınma ve bireysel destek:

Her çocuğun alışma süresinin farklı olduğuna dikkat çeken Koçakgöl, "Çocukları arkadaşları veya kardeşleriyle kıyaslamak yerine, kendi ihtiyaçları doğrultusunda desteklemek gerekir" diye konuştu. Kıyaslamalar çocuğun özgüvenini zedeleyebilir ve süreci uzatabilir.

Ne zaman uzman desteği alınmalı:

Koçakgöl, okula yönelik yoğun kaygının uzun süre devam etmesi, çocuğun günlük yaşamını belirgin şekilde etkilemesi veya fiziksel belirtilerin artması durumunda uzman desteğine başvurulmasının önemli olduğunu ekledi. Erken müdahale, hem çocuğun hem ailenin yükünü hafifletir ve uyum sürecini hızlandırır.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ KLİNİK PSİKOLOĞU SELİN SEDA KOÇAKGÖL, ÖZELLİKLE OKULUN İLK GÜNLERİNDE ÇOCUKLARDA GÖRÜLEBİLEN KAYGI, HUZURSUZLUK VE OKULA GİTMEK İSTEMEME GİBİ DURUMLARIN DOĞRU YAKLAŞIMLA DAHA KOLAY AŞILABİLECEĞİNİ BELİRTEREK EBEVEYNLERE ÖNEMLİ TAVSİYELERDE BULUNDU.