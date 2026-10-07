Çocuklarda tekrarlayan kulak enfeksiyonlarına erken müdahale önerisi

Çocuklarda kulak enfeksiyonlarına dikkat

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. İsmail Aytaç, çocuklarda özellikle küçük yaşlarda tekrarlayan kulak enfeksiyonlarının izlenmesinin önemine dikkat çekiyor. Sonbahar ve kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışa paralel olarak orta kulak sorunları da sıklaşabiliyor ve bu durumun uzun vadede çocuğun gelişimini etkileyebileceği vurgulanıyor.

Nedenleri ve mevsim etkisi:

Doç. Dr. İsmail Aytaç, çocuklarda orta kulağın enfeksiyonlara yatkın olmasının anatomik özelliklerle ilişkili olduğunu belirtiyor. Çocukların Östaki tüpleri yetişkinlere göre daha kısa ve yatay olduğundan, üst solunum yolu enfeksiyonları sonrası orta kulakta sıvı birikmesi daha kolay gerçekleşebiliyor. Mevsimsel üst solunum yolu enfeksiyonlarının artması yeniden enfeksiyon riskini yükseltiyor.

Belirtiler ve ailelerin dikkat etmesi gerekenler:

Ailelerin farkına varması güç olabilen işitme kaybı ve bunun sonuçları hakkında uyarılar öne çıkıyor. Kulakta uzun süre sıvı kalmasının işitme azalmasına yol açabileceği, küçük çocuklarda bunun kolay farkedilmeyerek konuşma ve dil gelişimini olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Televizyon sesinin yüksek açılması, sese yanıt vermede gecikme, konuşmanın yaşıtlardan geri olması veya okul başarısında düşüş gibi işaretler değerlendirilmelidir. Kulak ağrısı, ateş, huzursuzluk ve kulaktan akıntı görülmesi halinde de KBB uzmanına başvurulmalı.

Özellikle kreşe giden, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren veya daha önce tekrarlayan kulak enfeksiyonu öyküsü olan çocukların yakın takibi öneriliyor.

Tedavi yaklaşımı ve takip önerileri:

Aytaç, tedavi kararının çocuğun yaşı, enfeksiyonun tipi ve klinik bulgulara göre verilmesi gerektiğini belirtiyor. Her kulak ağrısının aynı nedenden kaynaklanmadığına dikkat çekilerek, doktor değerlendirmesi olmadan antibiyotik başlanmaması gerektiği vurgulanıyor. Tekrarlayan olgularda altta yatan nedenlerin araştırılması ve düzenli KBB takibi büyük önem taşıyor; erken değerlendirme ve uygun yönetimle işitme ve gelişim korunabiliyor.

Sonuç olarak, tekrarlayan kulak enfeksiyonları yalnızca kısa süreli huzursuzluk ve ağrı değil, çocukların işitme ve dil gelişimini etkileyebilecek bir risk oluşturuyor. Ailelerin belirtilere karşı bilinçli olması ve gerektiğinde zamanında KBB uzmanına başvurması çocuk sağlığı açısından belirleyici olabilir.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI DOÇ. DR. İSMAİL AYTAÇ, ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN KULAK ENFEKSİYONLARININ ÖZELLİKLE KÜÇÜK YAŞLARDA YAKINDAN TAKİP EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLARIN ALTINDA YATAN NEDENLERİN ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.