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Çocuklardan Gazze'ye dayanışma: konser ve el işi sergisi

Sivas İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Gazze temalı çocuk korosu konseri ve el işi sergisi düzenleyerek çocuklara destek verdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çocuklardan Gazze'ye dayanışma: konser ve el işi sergisi

Program detayları:

Sivas İl Müftülüğü tarafından, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Gazze temalı konser ve sergiyle dikkat çekti. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve açış konuşmasını Sivas İl Müftüsü Hasan Limon yaptı.

İl Müftüsü Limon konuşmasında bu yılki haftanın temasının "Cami ve sosyal hayat" olduğunu vurgulayarak camilerin sadece ibadet mekânı olmadığına, aynı zamanda toplumun birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendiği merkezler olduğuna dikkat çekti. Limon, ailelere çocuklarını camiler, gençlik merkezleri ve sosyal-kültürel faaliyetlerle buluşturmaları çağrısında bulundu ve camiyi imar etmenin yalnızca fiziki yapıyı güzelleştirmek olmadığını, gönülleri bu hayat veren çağrıyla buluşturmak olduğunu belirtti.

Sergi ve el işi çalışmaları:

Etkinlik kapsamında açılan sergide, Moralibaba Kadın Gençlik Merkezi öğrencilerinin kendi elleriyle hazırladıkları eserler sergilendi. Ziyaretçiler; Gazze temalı takı tasarımları, kolyeler, maskotlar, etiketler, amigurumi çalışmaları, çeşitli el işi ürünleri ve tabloları yakından görme imkânı buldu. Sergi, çocukların yaratıcılığını ve dayanışma duygusunu somut çalışmalara dönüştürmesi açısından öne çıktı.

Çocuk korosu ve kapanış:

Konser bölümünde sahne alan Sivas İl Müftülüğü Çocuk Korosu, Şef Yiğit Zaferhan Yiğiter yönetiminde, din görevlisi Kazım Yiğiter'in rehberliğinde çalışmalarını sergiledi. Çocukların seslendirdiği eserler programa katılanlardan ilgi ve beğeni topladı; konser, dinleyiciler tarafından takdir edildi.

Programın sonunda il protokolü çocuklara teşekkür ederek her öğrenciye sahnede günün anısına birer gül takdim etti. Etkinlik, hem kültürel üretim hem de toplumsal farkındalık açısından katılımcılardan olumlu geri dönüş aldı ve haftanın temasına uygun dayanışma örneği sundu.

SİVAS’TA ÇOCUKLARDAN GAZZE İÇİN ANLAMLI KONSER

SİVAS’TA ÇOCUKLARDAN GAZZE İÇİN ANLAMLI KONSER

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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