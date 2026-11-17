Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz uyarıyor

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, çocukların dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korunmasının gerekliliğine dikkat çekti. Yılmaz, özellikle sosyal medya fenomenleri ve şiddeti özendiren dijital oyunlar konusunda aileleri ve eğitimcileri uyarmanın önemini vurguladı.

dijital içeriklerin çocuk gelişimine etkisi:

Yılmaz, çocukların karakter gelişiminde ekranlarda görülen olumsuz örneklerin etkili olabileceğini belirtti. Televizyon ve sosyal medya üzerinden sunulan sahte kahraman örneklerinin yanı sıra, bazı dijital oyunlarda ön plana çıkan sürekli öldürme ve kazanma mantığının çocuklar üzerindeki yansımalarına dikkat çekti. Okullarda ortaya çıkan şiddet olaylarının yalnızca bireysel davranışlarla açıklanamayacağını; olayların arkasında dijital etkiler ve daha geniş nedenlerin de araştırılması gerektiğini söyledi.

kamu kurumları ve alınan tedbirlerin gerekliliği:

Yılmaz, dijital tehditlerin yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını, küresel bir sorun haline geldiğini ve farklı ülkelerde de hazırlıkların sürdüğünü aktardı. Devletin ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu araştırmaların sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasıyla daha fazla bilginin ortaya çıkacağını ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin tehditler karşısında korkunun arkasına saklanan değil, onlarla mücadele eden bir millet olduğunun altını çizdi.

Konuşmasında tedbirli olmanın önemi üzerinde duran Yılmaz, düşünmenin, gelişmeleri değerlendirmenin ve planlı hareket etmenin gerekliliğini vurguladı; sürekli risklere odaklanmak yerine zaman zaman durup değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUSTAFA YILMAZ (BORDO KRAVATLI) AÇIKLAMALARDA BULUNDU