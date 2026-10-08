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Çocukları sahneyle buluşturan kukla serüveni Roni'nin zamanı geri dönüşümle hayat buldu

Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun 'Roni'nin Zamanı' kukla gösterisi Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde çocuklarla buluştu; sahne ve aksesuarlar geri dönüşüm malzemelerinden hazırlandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çocukları sahneyle buluşturan kukla serüveni Roni'nin zamanı geri dönüşümle hayat buldu

Merkezefendi kent tiyatrosu genç izleyicilerle buluştu

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, çocuklara yönelik oyunlarını sürdürüyor. Tiyatro ekibinin sahnelediği Roni'nin Zamanı adlı kukla gösterisi Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde minik izleyicilerle bir araya geldi. Gösteri, renkli karakterleri ve eğlenceli anlatımıyla çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Renkli anlatım ve çocukların tepkisi

Gösteri boyunca sahnedeki kuklalar ve mizansen, çocukların dikkatini çekti; birçok minik izleyici gösteriye keyifle eşlik etti. Oyunun hem eğlendirici hem de öğretici öğeler taşıması, tiyatronun amaçlarından biri olan küçük yaşta kültürel etkinlikleri yaygınlaştırma hedefiyle örtüştü. Etkinlik, çocukların hayal dünyasını besleyen bir deneyim sundu.

Geri dönüşümden sahne tasarımına

Etkinliği farklı kılan unsurlardan biri, dekor ve aksesuarların geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak hazırlanmasıydı. Kent Tiyatrosu ekibinin kullanılmış malzemeleri yenilikçi fikirlerle yeniden değerlendirmesiyle ortaya çıkan sahne tasarımları, çocuklara geri dönüşümün yaratıcı ve olumlu yönlerini gösterdi. Bu yaklaşım, çevre bilincini sanatla bütünleştirerek izleyicilere örnek oldu.

Sanatla büyüyen kuşak hedefi

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat faaliyetlerini ilçe genelinde sürdürmeye devam ediyor. Kent Tiyatrosu, çocukların sanatla erken yaşta buluşmasını sağlamak, hayal güçlerini geliştirmek ve kültürel etkinlikleri yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Böyle etkinliklerle hem eğlence hem de bilinçlendirme hedefleniyor.

MERKEZEFENDİ KENT TİYATROSU, ÇOCUKLARA YÖNELİK OYUNLARINI SAHNELEMEYE DEVAM EDİYOR. KENT...

MERKEZEFENDİ KENT TİYATROSU, ÇOCUKLARA YÖNELİK OYUNLARINI SAHNELEMEYE DEVAM EDİYOR. KENT TİYATROSU'NUN ‘RONİ'NİN ZAMANI' ADLI KUKLA GÖSTERİSİ, YÜZÜNCÜ YIL GENÇLİK VE YAŞAM MERKEZİ'NDE ÇOCUKLARLA BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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