çocukların dijital güvenliği tasarımın merkezine konulmalı

Türkiye dijital tasarımda çocuk güvenliğini önceliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Üst Düzey Haftası kapsamında New York'taki BM Genel Merkezinde düzenlenen panelde çocukların dijital ortamlarda korunmasının sistem tasarımına entegre edilmesi gerektiğini vurguladı. Etkinlik, Bakanlık, UNICEF ve BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Ofisi iş birliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleşti.

görünmeyen mimari: dijital tasarımın bileşenleri ve riskler:

Göktaş panelde, etkinlik başlığındaki "görünmeyen mimari" kavramının algoritmalar, öneri sistemleri, tasarım tercihleri, yaş doğrulama araçları ve bildirim mekanizmaları gibi öğeleri kapsadığını belirtti. Bu yapı taşlarının çocukların çevrimiçi deneyimlerini şekillendirdiğini, aynı zamanda siber zorbalık, istismar, zararlı içerikler, ekran bağımlılığı ve mahremiyet ihlalleri gibi risklere yol açabileceğini ifade etti.

Bakan, içerik moderasyonunun tek başına yeterli olmayacağını; istenmeyen sonuçları önlemek için güvenlik önlemlerinin sistem tasarımına başından itibaren yerleştirilmesi gerektiğini söyledi ve bu yaklaşımı güçlü bir uyarı olarak sundu.

türkiye'nin yaklaşımı: yasalar, tasarım ve eğitim:

Göktaş, Türkiye’nin dijital tasarımda koruyucu ve önleyici bir yaklaşımı benimsediğini belirterek, güvenli dijital ortamların oluşturulmasının güçlü yasalar, çocuk merkezli tasarım, ve ailelerle eğitimcilerin bilinçlendirilmesi gibi birden çok unsur gerektirdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çocukların dijital güvenliğinin politika gündeminin merkezine alındığını söyledi.

Konuşmada, 15 yaşın altındakilere yönelik yaş sınırlamalarının ötesinde düzenlemelerin 15 yaşın üzerindekiler için de güvenli alanlar oluşturmayı ve bağımlılık yapıcı kullanımı engelleyen ilave özellikler getirmeyi hedeflediği ifade edildi. Ayrıca oyun platformlarına zorunlu yaş derecelendirmesi getirildiği, okullarda çocukların cep telefonu kullanmasına izin verilmediği ve ailelerle çocuklara rehberlik eden "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" ile "Çocuklar Güvende" uygulamasının hayata geçirildiği bildirildi.

uluslararası iş birliği ve ortak standart çağrısı:

Göktaş, dijital deneyimlerin sınır tanımadığına dikkat çekerek uluslararası toplumun çocuk haklarını ve güvenliğini korumak amacıyla ortak standartlar geliştirmesi ve bilgi paylaşımında bulunması gerektiğini söyledi. "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" ve uluslararası platformlarda sürdürülen iş birliğinin önemine sürekli vurgu yapıldığını belirtti.

Panelde Bakan Göktaş, Türkiye’nin deneyimlerini paylaşmaya ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini; birlikte her çocuğun güvenle katılabileceği bir dijital ekosistem inşa edilebileceğini ifade etti. Konuşma, dijital güvenliğin sadece teknik önlem değil, politik, hukuki ve toplumsal bir sorumluluk olduğu mesajını taşıdı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE (BM) DÜZENLENEN PANELDE, "ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ EN BAŞINDAN İTİBAREN DİJİTAL SİSTEMLERİN İÇİNE YERLEŞTİRİLMELİDİR" DEDİ.