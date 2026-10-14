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Çocukların gözünden trafik: Bayburt'ta 'Trafikte Ben de Varım' ile çözüm arayışı

Bayburt'ta 28 ortaokulda uygulanacak 'Trafikte Ben de Varım' projesiyle öğrenciler trafik sorunlarını gözlemleyip çözüm önerileri ve bilimsel çalışmalar hazırlayacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çocukların gözünden trafik: Bayburt'ta 'Trafikte Ben de Varım' ile çözüm arayışı

Bayburt’ta öğrenci odaklı trafik projesinin protokolü imzalandı

Bayburt’ta, 28 ortaokulda uygulanacak 'Trafikte Ben de Varım' projesinin iş birliği protokolü, katılımla imza altına alındı. Protokol törenine Vali Mustafa Eldivan katıldı ve çalışmaların İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüleceği açıklandı.

protokol tarafları ve koordinasyon:

Proje; İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle hayata geçirilecek. İmzalanan protokol, kurumlar arası rol dağılımı ve saha uygulamalarında ortak hareket etme taahhüdünü içeriyor.

öğrencilerin rolü ve hedeflenen çıktılar:

Proje kapsamında öğrenciler günlük yaşamda karşılaştıkları trafik sorunlarını inceleyecek, gözlemler ve öneriler geliştirecek. Hazırlanan öneriler ise bilimsel çalışmalarla somutlaştırılarak raporlanacak ve uygulamaya yönelik öneri paketleri oluşturulacak.

Çalışma, gençlere trafik güvenliği bilincini erken yaşta kazandırmayı; aynı zamanda öğrencilerin sorun analiz etme, çözüm üretme ve fikirlerini bilimsel yöntemlerle destekleme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşım, eğitimsel kazanımların yanı sıra yerel trafik sorunlarına yerinde çözüm önerileri üretme potansiyeli barındırıyor.

Vali Mustafa Eldivan, protokol töreninde trafik güvenliği bilincinin küçük yaştan itibaren kazandırılmasının önemine vurgu yaptı ve projenin öğrencilerin bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Eldivan ayrıca projede emeği geçenlere başarı dileklerini iletti.

Uygulama sürecinde elde edilecek gözlem ve verilerin raporlanması, hem kurumların saha politikalarına girdi sağlama hem de eğitim programlarının trafik güvenliği ekseninde zenginleştirilmesi açısından değerli kabul ediliyor.

Proje tamamlandığında ortaya çıkacak bilimsel destekli öneriler, il çapında uygulanabilirliğe göre değerlendirilerek ilgili kurumlarla paylaşılacak ve gerektiğinde pilot uygulamalarla test edilecek.

BAYBURT&#039;TA ‘TRAFİKTE BEN DE VARIM&#039; PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

BAYBURT'TA ‘TRAFİKTE BEN DE VARIM' PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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