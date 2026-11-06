Çocukların korunması için okul çevrelerinde ve parklarda dumansız alan planı

11. Avrupa Tütün Kontrolü Konferansı'nda önleyici tedbir vurgusu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Uluslararası Yeşilay Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen 11. Avrupa Tütün Kontrolü Konferansı, İstanbul'da 'Çocukları Nikotin Bağımlılığından Korumak' temasıyla üçüncü gününde bilim insanlarını, sağlık profesyonellerini, politika yapıcıları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Konferansta, tütün ve yeni nesil nikotin ürünlerinin oluşturduğu riskler ile uluslararası iş birliğinin gerekliliği ön plandaydı.

Konferansın üçüncü gününde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bağımlılığın yalnızca bireysel sağlık üzerinde değil; aile, eğitim, çalışma yaşamı ve toplumsal huzur üzerinde de derin etkileri olduğunu vurguladı. Yılmaz, tütün, alkol ve madde bağımlılığının yanı sıra teknoloji, dijital oyunlar, çevrim içi bahis ve kumar gibi yeni bağımlılık türlerinin de çocuk ve gençleri tehdit ettiğini belirtti.

bağımlılıkla mücadelede hedefler:

Yılmaz, tütün kullanımının dünya genelinde her yıl 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtığını hatırlatarak, tütün kullanıcılarının yarısından fazlasının 18 yaşında veya daha erken dönemde kullanıma başladığını söyledi. Konuşmasında, tütün endüstrisinin aromalar, renkler ve dijital platformlar aracılığıyla gençleri hedef almaya devam ettiğine dikkat çekti ve proaktif stratejilerin önemine işaret etti.

Uzun vadeli hedef olarak tütün kullanımının azaldığı ve temiz hava hakkının korunduğu dumansız bir Türkiye hedeflendiğini açıklayan Yılmaz, önümüzdeki dönemde bir milyon vatandaşın daha ücretsiz sigara bırakma tedavisine erişmesinin sağlanacağını bildirdi. Ayrıca ergenlere yönelik sigara bırakma polikliniği hizmetlerinin tüm illerde sunulması ve hamilelere yönelik özel desteklerin yaygınlaştırılması planları paylaşıldı.

okul çevreleri ve yeni dumansız alan düzenlemeleri:

Yılmaz, özellikle çocukları ve gençleri nikotin bağımlılığından korumaya yönelik somut adımların gündemde olduğunu belirtti. Buna göre okul çevreleri, çocuk parkları ve spor alanlarının dumansız hale getirilmesi için düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Kamu kurumları, üniversiteler ve sağlık kuruluşlarında sigara kullanımının belirlenmiş alanlarla sınırlandırılması da tartışılan uygulamalar arasında yer alıyor.

Yılmaz, yeni nesil nikotin ürünlerinin mevzuat kapsamına alınması, satış noktalarındaki görünürlüklerinin sınırlandırılması, yaş doğrulama uygulamalarının güçlendirilmesi ve dijital platformlarda bu ürünlerin tanıtımının önlenmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bu düzenlemelerin etkin uygulanması ve denetlenmesinin, çocukların sağlığını her türlü ticari çıkarın önünde tutma kararlılığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konuşma, tütün ve nikotin bağımlılığıyla mücadelenin yalnızca sağlık politikası değil, aynı zamanda eğitim, denetim ve toplumsal farkındalık çalışmalarını içeren çok boyutlu bir yaklaşım gerektirdiğini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, mevzuat değişikliklerinin hayata geçirilmesi ve saha denetimlerinin sıklaştırılmasıyla, hedeflenen dumansız alanların oluşturulmasının takipçisi olacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Okul çevreleri ve çocuk parkları için yeni dumansız alan düzenlemeleri üzerinde çalışıyoruz"