Çocukların meclisinde yeni dönem: Defne İnanç başkan seçildi

Nilüfer Kent Konseyi (NKK) Çocuk Meclisi 7. Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, NKK Başkanı Mustafa Berkay Aydın, NKK Genel Sekreteri Arzu Tan ve çok sayıda çocuk katıldı.

katılım ve konuşmalar:

Emre Karagöz genel kurulda yaptığı konuşmada dünyayı daha güzel hale getirmenin el birliği ile çalışmayı gerektirdiğini vurguladı ve çocuklara seslenerek; "Sizlere güveniyorum" dedi.

Mustafa Berkay Aydın ise katılımdan duyduğu memnuniyeti belirterek; "Burada olmanız, bize güç katıyor. Kent Konseyi’nde birlikte karar verelim istiyoruz. Çocuk meclisini gelecek için bir antrenman sahası olarak düşünün. Geleceğe hazırlanıyorsunuz. Demokrasiyi beraber öğreniyoruz. Daha güzel bir ülkeye, daha güzel hayaller için biz de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Arzu Tan çocukların söz sahibi olduğu bir kentin herkes için daha iyi olacağını vurguladı ve kuruluşta emeği geçenlere teşekkür ederek; "Çocuklar; bu yolculukta özgürce düşünmeyi, birlikte üretmeyi, soru sormayı ve haklarınız için söz söylemekten hiç vazgeçmemenizi diliyorum. İyi ki varsınız" dedi.

seçim süreci ve sonuç:

Başkanlık seçimine geçildiğinde 27 aday adaylık yarışına yoğun ilgi gösterdi, vaatlerini anlattı ve oylama yapıldı. Seçimde en çok oyu alan Defne İnanç yeni başkan olurken, Burak Yıldız başkan yardımcısı seçildi.

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ 7. SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI, YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 27 ADAYIN YARIŞTIĞI SEÇİMDE DEFNE İNANÇ YENİ BAŞKAN OLDU.