Çocukların önündeki arsa atık yığınına döndü, kameralar caydırmadı

mahalle kameraya rağmen dökülmeler devam etti:

Adana'nın Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, Güzelevler Anaokulu önündeki boş arsa, mobilya üretiminde kullanılan sünger, bez ve diğer atıkların istiflenmesiyle doldu. Mahalle sakinleri, bölgedeki bazı esnafların atıkları arsa kenarına bırakmaya başladığını iddia etti. Durumu ilk olarak muhtar Hasan Yeşil aracılığıyla Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdiklerini söyleyen mahalleli, belediyenin ilgisiz kaldığını belirtti.

Şikayetlerin sonuç vermemesi üzerine muhtar Yeşil, sorumluları tespit etmek amacıyla arsanın birkaç noktasına güvenlik kamerası taktırdı. Ancak kameraların devreye girmesine rağmen atık dökümlerinin sürdüğü, bu görüntülerin saniye saniye kayıt altına alındığı mahalle tarafından aktarıldı. Muhtar, kayıtları belediyeye tekrar ilettiğini söylemesine karşın, görüntüler doğrultusunda şahıslara bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığı öğrenilemedi.

bölgeye yaygınlaşan atık dağları ve riskler:

Uzun süre temizlenmeyen atıklar arsada yığınlar oluşturdu. Mahallede yaşayanlar, oluşan yığınların hem çevre hem de görüntü kirliliğine yol açtığını, ayrıca yangın riski taşıdığını söylüyor. Atıkların içinde yer alan malzemelerin petrol kökenli olabileceğini belirten vatandaşlar, yanma durumunda açık havaya zararlı dumanlar yayıldığına dikkat çekti.

Okula çocuklarını götürüp getiren veliler durumdan endişe duyuyor. Mahalle sakinlerinden Furkan Daniş, okulun arkasında oluşan kötü görüntünün kaldırılması gerektiğini vurgularken, Dahiye Doğanay torununun burada okuduğunu, atıkların bazen yakıldığını ve bunun çocukların sağlığını etkilediğini belirtti. Bir başka vatandaş Çetin Köz ise belediyeye yönelik tepki göstererek, bölgenin terk edilmiş gibi olduğunu söyledi.

mahalle talebi ve belirsizlik:

Sorunun tekrarlaması üzerine mahalle, yetkililerden hızlı ve kalıcı bir çözüm talep ediyor. Muhtarın elindeki kamera kayıtları, iddiaların doğrulanması için önemli bir delil niteliğinde olsa da, kayıtların ardından herhangi bir ceza veya müdahale yapılıp yapılmadığı konusunda net bilgi bulunmuyor. Vatandaşlar, hem okul çevresinin temizlenmesini hem de benzer davranışların tekrarlanmaması için sorumluların tespit edilip gerekli işlemlerin yapılmasını istiyor.

Olay, hem çocukların güvenliği hem de çevre sağlığı açısından yerel yönetimin müdahalesini bekliyor; mahalle sakinleri çözüm gelene kadar takipte kalacaklarını belirtti.

Okul önündeki arazi atık deposuna döndü: Mahalleli kamera taktırdı, yine durmadılar