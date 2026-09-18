çocukların sesleriyle hisarcık’ta yeni eğitim yılı başladı

Hisarcık’ta ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen İlköğretim Haftası programı Atatürk İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci ve Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam önemli mesajlar paylaştı.

Açılış ve yetkililerin vurguları:

Program sırasında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, İlköğretim Haftası’nın taşıdığı anlam ve eğitim sürecindeki rolüne dair değerlendirmelerde bulundu. Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam ise eğitimin yalnızca kitap bilgisi olmadığını, çocukların kendilerini tanımaları ve yeteneklerini keşfetmelerinin önemini vurguladı. Kaymakam Atam, "Bugün sizler için yeni bir başlangıç. Kimileriniz okula ilk kez adım atarken, kimileriniz yeni arkadaşlıklar ve yeni bilgilerle dolu bir eğitim yılına başlıyorsunuz. Bizler de ilçemizde eğitim hizmetlerinin daha kaliteli, güvenli ve çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yürütülmesi için tüm kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmesi bizim için en önemli önceliklerden biridir" ifadelerini kullandı.

Öğrenci etkinlikleri ve atmosfer:

Programın ilerleyen bölümünde Atatürk ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri şiirler okudu, şarkılar seslendirdi ve çeşitli gösteriler sundu. Öğrencilerin hazırladığı etkinlikler, salonda bulunan veliler ve eğitim personeli tarafından beğeniyle karşılandı. Etkinlikler, yeni eğitim yılının hem öğretmenler hem de öğrenciler için umut ve enerji taşıdığını gösterdi.

Kaymakam Atam, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dileyerek yeni yılın hayırlı olmasını temenni etti. İlçe yöneticileri ve eğitim camiası, yıl boyunca eğitim kalitesini yükseltmek ve öğrencilerin güvenli ortamda yetişmesini sağlamak için iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

Program, öğrencilerin sahne aldığı bölümlerin ardından sona erdi; törene katılanlar, ilçede eğitimin desteklenmesine yönelik kararlılık mesajları verdi.

HİSARCIK’TA İLKÖĞRETİM HAFTASI COŞKUYLA KUTLANDI