Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara özel etkinlik

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuklara yönelik bir dizi program gerçekleştirdi. Etkinliklerin merkezinde çocukların düşüncelerini paylaşabildiği ve karar süreçlerine katılabildiği çalışmalar yer aldı.

Çocuk Meclisi: söz ve karar çocuklarda:

Programın ilk ayağı olan Çocuk Meclisi toplantısı Şehit Ömer Halisdemir Salonunda yapıldı. Toplantıya 17 ilçeden gelen 86 öğrenci katıldı. Meclisin başkanlığını, toplantıda temsil edilen görüşleri yönlendiren 7’nci sınıf öğrencisi Serra Şura Şahin üstlendi. Çocuklar mecliste haklarına ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı; toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı.

Balonya'da eğlence ve farkındalık:

Meclis oturumunun ardından öğrenciler, kentin kazandırdığı ve Türkiye'nin en büyük air dome oyun alanı olarak tanımlanan Balonya'ya götürüldü. Burada çocuklar, oyun alanının renkli atmosferinde eğlenceli aktivitelerle vakit geçirirken haklara dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan programlara da katıldı.

Etkinlikler, çocukların düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerine imkân tanımanın yanı sıra onların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yanıt vererek keyifli bir gün geçirmelerini sağladı. Organizasyon, çocuk haklarına dikkat çekmeyi ve daha iyi bir gelecek için gençlerin görüşlerini görünür kılmayı hedefledi.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇOCUKLARA ÖZEL BİR DİZİ PROGRAM DÜZENLEDİ.