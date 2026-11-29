El Halil'de oturma eylemi ve uluslararası dayanışma

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen oturma eyleminde, Filistinli esirlere destek ve uluslararası dayanışma mesajları öne çıktı. Etkinlik, İbn Rüşd Kavşağında gerçekleştirildi ve katılımcılar esirlerin haklarına dikkat çekti.

Bayraklar ve verilen mesajlar:

Eylemde, çocuklar tarafından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin bayrakları taşındı. Katılımcılar, Filistin halkının ulusal haklarının korunması ve esirlerin özgürlüğüne kavuşması için dayanışmanın sadece sembolik kalmaması, somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Esir kurumlarının talepleri:

Filistinli esir kurumlarının yayımladığı açıklamada, İsrail'e sağlanan siyasi ve askeri desteğin sona erdirilmesi, Filistinli esirlerin serbest bırakılması ve uluslararası hukukun işletilmesi istendi. Açıklamada ayrıca İsrail hapishanelerinde esirlere yönelik işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal uygulamalarına dikkat çekildi ve silah ambargosu ile hesap verebilirlik mekanizmalarının devreye sokulması gerektiği belirtildi.

Eylem, yerel halk ve uluslararası katılımcıların bir araya gelerek esirlere destek verdiğini gösterdi; organizatörler ve katılımcılar, dayanışma mesajlarının takip eden süreçlerde politika değişikliklerine dönüşmesini talep etti.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen oturma eyleminde, Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkenin bayrağı taşınırken Filistinli esirlerle dayanışma mesajı verildi.