Çocukların toprakla buluşması: minik çiftçiler tarım akademisini tamamladı

Minik Çiftçiler Tarım Akademisi tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Minik Çiftçiler Tarım Akademisi, çocukların tarım ve doğayla bağ kurmasını, üretim süreçlerini deneyimlemesini ve çevre bilinci edinmesini hedefleyen dört haftalık bir programın ardından sona erdi.

Eğitimlerin kapsamı ve uygulamalı etkinlikler:

Program, 28 Temmuz itibarıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nde başladı ve dört hafta boyunca uygulamalı atölye çalışmalarıyla devam etti. Katılımcılar, sebze fidesi dikimi ve çiçek ekiminden başlayarak üretim süreçlerini adım adım deneyimledi; toprak hazırlama, fide bakımı ve sulama gibi temel uygulamaları öğrendi.

Ayrıca çocuklar, Yerel Tohum Merkezi içerisindeki Tohum Bankasını ziyaret ederek yerel tohumlar hakkında bilgilendirildi ve yerel çeşitlerin korunmasının önemi aktarıldı. Eğitim kapsamında yapılan uygulamalar hem öğrenmeyi hem de eğlenceli deneyimleri bir araya getirdi.

Kültürel ve yaratıcı etkinliklerle öğrenme desteklendi:

Tarımsal uygulamaların yanı sıra programda boyama, taş boyama, resim çalışmaları ve kitap ayracı hazırlama gibi yaratıcı etkinlikler de yer aldı. Bu etkinliklerle çocukların el becerileri desteklendi, okuma alışkanlığının önemi vurgulandı ve yapılan işler hatıra objelerine dönüştürüldü.

Katılımcılar ayrıca Tıbbi Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesini gezerek farklı tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtımını aldı; bitkilerin kullanım alanları ve bakımı hakkında bilgi edindiler. Bu ziyaretler, çocukların bitkileri hem bilimsel hem de günlük yaşam bağlamında görmesine olanak sağladı.

Sonuçlar ve sertifikalandırma:

Program sonunda minik çiftçiler, öğrendiklerini uygulayarak hem yeni bilgiler edindi hem de beraber geçirdikleri zamanın anısıyla ayrıldı. Dört haftalık eğitimi tamamlayan çocuklara katılım sertifikaları verildi ve toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, etkinlikle ilgili olarak çocukların küçük yaşta doğayla, toprakla ve üretimle tanışmasının önemini vurguladı ve doğayı tanıyan bireylerin gelecekte çevreye daha duyarlı olacağına inandıklarını belirtti.

Minik Çiftçiler Tarım Akademisi, katılımcılara üretimin keyfini tattırırken çevre bilinci ve yerel tohumların değeri hakkında da kalıcı izler bıraktı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN DÜZENLEDİĞİ, ÇOCUKLARIN TARIM VE DOĞAYLA BAĞ KURMALARINI, ÜRETİM SÜREÇLERİNİ DENEYİMLEMELERİNİ VE ÇEVRE BİLİNCİ KAZANMALARINI AMAÇLAYAN MİNİK ÇİFTÇİLER TARIM AKADEMİSİ, DÖRT HAFTALIK EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLADI.