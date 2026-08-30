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Çocukların yaz emeği Konakaltı'nda sergilendi

Menteşe Belediyesi'nin ücretsiz yaz kurslarına katılan çocuklar, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi bahçesindeki yılsonu sergisinde eserlerini sundu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çocukların yaz emeği Konakaltı'nda sergilendi

Yaz kursları sanat ve sporla tamamlandı:

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kursları, çocukların yaz tatilini üretken ve eğitici geçirmek üzere planlandı. Kurslara katılan öğrenciler, resim, el sanatları ve spor dallarında aldıkları eğitimlerle yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Dönem boyunca yapılan çalışmaların birikimi, dönemin sonunda düzenlenen sergide ziyaretçilere sunuldu.

Konakaltı'nda yılsonu sergisi:

Yılsonu sergisi, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte çocukların sergilediği eserler aileler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi; ortaya çıkan çeşitlilik ve yaratıcılık dikkat çekti. Sergi, hem katılımcı çocuklar için bir teşvik hem de veliler için kursların somut bir değerlendirmesi oldu.

Belediye yetkilileri, kursların sadece yetenek kazandırmakla kalmayıp çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını vurguladı. Eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleşen atölye ve antrenmanlar, katılımcılara ekip çalışması, özgüven ve estetik anlayış kazandırmayı hedefledi.

Başkanın değerlendirmesi:

Gonca Köksal Aras sergi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Menteşe Belediyemizin yaz kursları, çocukların sanat ve sporla ücretsiz bir şekilde buluştuğu, ailelerin gözü arkada kalmadan evlatlarını güvenle emanet ettiği çok özel bir gelişim alanı. Her yaz kurslarımızı hayata geçirirken sadece yetenekleri keşfetmeyi değil, onların hayatında kalıcı bir fark oluşturmayı amaçlıyoruz. Çünkü bir çocuğun hayal kurması, soru sorması ve kendini özgürce ifade etmesi her şeyden kıymetli."

Başkan Köksal Aras ayrıca emeğe dikkati çekerek, "Yaz boyu ilmek ilmek işlenen bu güzel sürecin finalini, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’mizin bahçesinde cıvıl cıvıl bir yılsonu sergisiyle taçlandırdık. Emeği geçen tüm evlatlarımızı, onlara rehberlik eden kıymetli eğitmenlerimizi ve bizlere her daim güvenen ailelerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, kursların yıl boyunca sağladığı gelişim ve dayanışma ortamını görünür kılarak hem katılımcılara hem de kent halkına olumlu bir mesaj verdi. Belediye yetkilileri, benzer programların ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini belirtti.

MENTEŞE BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLARIN YAZ TATİLİNİ SANAT VE SPORLA DEĞERLENDİRMELERİ AMACIYLA...

MENTEŞE BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLARIN YAZ TATİLİNİ SANAT VE SPORLA DEĞERLENDİRMELERİ AMACIYLA DÜZENLENEN YAZ KURSLARI, YI SONU SERGİSİYLE TAMAMLANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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