Çocukların yazı spora dönüştü: Tuzla sahilinde kapanış şöleni

Kapanış şöleni ve katılım:

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen 2026 Yaz Spor Okulları, Tuzla Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirilen renkli bir kapanış şenliğiyle tamamlandı. Şölen boyunca binlerce çocuk ve aileleri etkinliklere katıldı; spor, eğlence ve gösteriler bir arada sunuldu.

Programın öne çıkan etkinlikleri:

Yaz boyunca farklı branşlarda eğitim alan çocuklar ve gençler, kapanışta düzenlenen etkinliklerle bir araya geldi. Karizma Show'un basketbol gösterisi programı renklendirirken konserler, atölyeler, survivor yarışları, simülasyon bisiklet yarışları, sörf deneyimi ile şişme ve interaktif oyun alanları ziyaretçilere çeşitli deneyimler sundu. Etkinlikler hem izleyici hem de katılımcı odaklı düzenlendi ve çocukların öğrenme ile eğlenmesini aynı anda hedefledi.

Bingöl'ün vurguladığı öncelikler:

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, kapanışta yaptığı konuşmada sporun çocuklar için ayrıcalık değil, herkesin hakkı olması gerektiğini belirtti. Başkan Bingöl, "Bizim derdimiz sadece şampiyon sporcular yetiştirmek değil. Bizim derdimiz, sağlıklı, özgüveni yüksek, kötü alışkanlıklardan uzak bir nesil yetiştirmek" sözleriyle programın sosyal hedeflerini özetledi. Bingöl ayrıca çocukların spor aracılığıyla yeni arkadaşlıklar kurduğunu, takım olmayı ve disiplinli yaşamayı öğrendiğini ifade ederek antrenörlere ve ailelere teşekkür etti.

Gelecek adımlar ve kapanış notu:

Başkan Bingöl, "Bu kapanış değil aslında yeni bir başlangıç" diyerek etkinliğin devamının geleceğini vurguladı ve "Kış spor okullarımızda, parklarımızda, sahillerimizde buluşmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı. Ailelerin yoğun katılımı ve sahildeki coşku, Tuzla'da sporu hak temelli ve ulaşılabilir kılma hedefinin güçlü bir göstergesi oldu.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL