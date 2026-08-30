Çocuklarla bayram coşkusu Mardian Mall'ı sardı

Mardian Mall, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çocuklara yönelik düzenlediği renkli etkinliklerle kutladı. Gün boyu süren programda minikler hem eğlendi hem de bu anlamlı günün coşkusunu yaşadı. AVM genelinde dağıtılan Türk bayrakları ve çocukların katılımı, kutlamaların görsel açıdan da dikkat çekmesini sağladı.

etkinliklerin akışı ve katılım:

Etkinlik alanında bir araya gelen çocuklara bayrak dağıtıldı; ellerinde bayraklarla alanı dolduran minikler, kortej benzeri görüntüler oluşturdu. Çeşitli eğlence etkinlikleri ve interaktif aktiviteler çocukların ilgisini çekerken, AVM'nin her noktasına yayılan coşku ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi gördü. Organizasyon sırasında güvenlik ve düzen ön planda tutuldu, aileler çocuklarıyla birlikte günün tadını çıkardı.

yönetimden değerlendirme:

Mardian Mall AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan kutlamalara ilişkin olarak şunları ifade etti: '30 Ağustos Zafer Bayramı gibi ülkemiz açısından büyük anlam taşıyan bir günü çocuklarımızla birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim için bu kutlamaların en güzel tarafı, çocuklarımızın bayraklarımızla ve büyük bir coşkuyla etkinliklerimize katılmasıydı. Çocuklarımızın milli bayramlarımızın anlamını ve coşkusunu yaşayarak büyümelerini çok önemsiyoruz. Mardian Mall olarak ziyaretçilerimize keyifli anlar yaşatırken, milli ve manevi değerlerimizi de yaşatmaya katkı sunmak bizim için büyük bir gurur. Bugün burada oluşan birlik, beraberlik ve bayram coşkusu bizleri son derece mutlu etti.'

Günün sonunda çocukların neşesi ve bayrakların oluşturduğu renkli görüntü, Mardian Mall'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gurur ve coşkuyla anılmasını sağladı.

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA ÇOCUKLARA TÜRK BAYRAKLARI DAĞITILIRKEN, ELLERİNDE BAYRAKLARLA ETKİNLİK ALANINDA BİR ARAYA GELEN MİNİKLER RENKLİ VE GURUR DOLU GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.