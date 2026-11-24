Yeşil Vatan Tırı Köyceğiz'te etkinliklere ev sahipliği yaptı:

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kurulan alanda çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlik, ormanların önemini keşfetmek, doğa sevgisini güçlendirmek ve çevre bilincini eğlenceli etkinliklerle pekiştirmek amacıyla düzenlendi.

Atölyeler ve gösterimler:

Katılımcılar, ormanları ve doğayı yakından tanıtan üç boyutlu gösterimleri izledi. Tohum ekme atölyesi, resim-boyama, yapboz ve eğitici oyun atölyelerinde uygulamalı etkinlikler gerçekleştirildi; çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de koruma bilinci edindi.

Organizasyon ve katılım:

Etkinlikler Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Köyceğiz Orman İşletme Müdürü Volkan Aydın etkinlik alanında hazır bulundu. Programın sonunda katılımcılara şapka gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı ve ziyaretçiler yeni bilgilerle ayrıldı.

KÖYCEĞİZ’E GELEN YEŞİL VATAN TIRI’NDA ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ