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Çocukluk hayalini Şahin'le sürdüren 32 yıllık özen

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan Ferhat İnce, çocukluk hayali Şahin marka 32 yaşındaki otomobilini günde yaklaşık bir saat özenle temizliyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çocukluk hayalini Şahin'le sürdüren 32 yıllık özen

tutku ve araç hikayesi:

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan Ferhat İnce (36), çocukluk yıllarından beri hayalini kurduğu Şahin marka otomobiline kavuştu. Sahip olduğu araç 32 yaşında ve kullanım sayacı yaklaşık 250 bin kilometreyi gösteriyor. İnce, aracına gösterdiği özenle dikkat çekiyor; her gün bakım ve temizlik için yaklaşık bir saat ayırıyor.

Türkiye’nin otomotiv tarihinde özel bir yere sahip olan kuş serisi araçlar, yıllar geçse de tutkunlarının ilgisini koruyor. İnce için bu otomobil, yalnızca ulaşım aracı değil, yaşam biçimi ve nostaljik bir bağın simgesi haline gelmiş durumda.

bakım rutini:

İnce, aracının iç ve dış temizliğini titizlikle yapıyor; bagajında farklı bölümler için ayrı bezler bulunduruyor. Temizlik sırasında çizilmelere izin vermemek için farklı fırçalar ve bezler kullandığını belirtiyor. Bu rutin sayesinde aracın görünümü, sahibinin deyimiyle ilk günkü haline yakın tutuluyor.

İnce, uyguladığı bu disiplinli bakımın temelini kendi işiyle ilişkilendiriyor: "Ben nakliye işiyle uğraşıyorum. Taşımacılık yapıyorum. İşimiz gereği sürekli arabaların içinde olduğumuz için arabalara bir başka hevesimiz var. Aracıma günde bir saat zaman ayırıyorum. Tabii temizliğiyle, bakımıyla ilgileniyorum. Sonuçta aracım yaşı gereği biraz daha ilgi istiyor. Ben de bunu severek yapıyorum."

görgü, ilgi ve sorumluluk:

Yıllara meydan okuyan otomobil, gittiği her yerde meraklı bakışları topluyor. İnce, aracına gelen ilginin günlük yaşamına yansımasını şöyle anlatıyor: "Muayene istasyonuna bile götürdüğüm zaman aracıma alıcı çıktı. Muayene istasyonundaki görevli arkadaş bile, ‘Aracını satmıyor musun abi?’ diyerek alıcı oldu."

Aracına duyduğu sevginin aile bağlarına benzediğini vurgulayan İnce, bu bağı şu sözlerle ifade ediyor: "Aracım kimilerine göre eski bir araç olabilir. Fakat benim için sabah uyandığım zaman, evimden çıktığımda kapının önünde gördüğümde ailemin bir ferdi gibidir."

İnce, tutkusunu yaşarken trafikte ve toplumsal yaşamda sorumluluk sahibi davranılması gerektiğini de belirtiyor: "Allah kazasız belasız sürüşler nasip etsin. Tabii ki trafikte dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunlardan biri de aşırı hız yapmadan, kurallara uyarak araçlarımızı kullanmaktır. Mümkün mertebe insanlarımızı rahatsız etmeden, çevreye rahatsızlık vermeden hareket edelim. Abartı egzoz kullanmayalım, yüksek sesle müzik dinlemeyelim."

Ferhat İnce'nin özeni sayesinde 32 yıllık kuş serisi otomobil, birçok kişinin satın almak istediği bir vaziyette korunuyor ve sahibinin itina göstermesiyle ilk günkü görünümüne yakın kalmaya devam ediyor.

TUNCELİ’NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDE YAŞAYAN FERHAT İNCE, ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREREK SAHİP...

TUNCELİ’NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDE YAŞAYAN FERHAT İNCE, ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREREK SAHİP OLDUĞU 32 YAŞINDAKİ KUŞ SERİSİ OTOMOBİLİNE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR. 250 BİN KİLOMETREDEKİ ARACININ BAKIM VE TEMİZLİĞİNE HER GÜN YAKLAŞIK BİR SAAT AYIRAN İNCE, TİTİZLİĞİYLE OTOMOBİLİNİ ADETA İLK GÜNKÜ GÖRÜNÜMÜNDE TUTUYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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