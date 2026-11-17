çarşının kalbinde yerinde inceleme

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Muad Elçi, Eski Çarşı mevkiinde bir ev ve iş yerinde meydana gelen göçük sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte caddeyi dolaşan Elçi, iş yeri ve evi zarar gören esnaf ile vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

göçüğün etkileri:

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması bölgedeki en büyük teselli olarak değerlendirildi. Yerinde yapılan görüşmelerde esnafın yaşadığı maddi zararlara dikkat çekildi ve afet sonrası günlük hayatı etkileyecek hususların tespitine öncelik verildi.

oda'nın takip ve destek süreci:

Elçi, odanın mağduriyetlerin giderilmesi için sürecin takipçisi olacağını belirtti. İlgili kurum ve birimlerle koordinasyon halinde olunacağını ifade eden Elçi, hasarın tespiti ile gerekli iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi konusunda her türlü desteğin sağlanacağını kaydetti. Oda yönetimi, öncelikli talepleri not alarak çalışmaları yakından izleyeceklerini bildirdi.

Göçüğün nedenlerine ilişkin teknik incelemeler ve hasar raporları tamamlandıkça, esnaf ve vatandaşlarla iletişim sürdürülerek adım adım çözüm yolları uygulanacak.

CİZRE TSO BAŞKANI ELÇİ, GÖÇÜK YAŞANAN YERDE İNCELEMELERDE BULUNDU