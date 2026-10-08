Dolar 49,2097 +0,02%
Euro 55,2634 +0,32%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.578,96 +0,43%
EUR/USD 1,1210 +0,09%
Brent Petrol 102,42 +2,22%
--°

Çökmenin gölgesinde tahliye çalışmaları Maltepe'de sürüyor

Maltepe'de 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Binada mahsur kalanların tahliyesi sürüyor; çalışmalar şu anda devam ediyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 06:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çökmenin gölgesinde tahliye çalışmaları Maltepe'de sürüyor

olay ve müdahale:

Maltepe'de bulunan bir 6 katlı binada çökme meydana geldi. Olay sonucunda binada bazı kişiler mahsur kaldı ve şu anda tahliye çalışmaları devam ediyor.

tahliye çalışmaları:

Binada mahsur kalanların tahliyesi için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili olarak tahliye süreçleri öncelikli olarak yürütülüyor ve gelişmeler takip ediliyor.

bina ve süreç:

Çökme sonrası mevcut duruma ilişkin detaylar ve ek bilgiler geldikçe tahliye ve müdahale süreciyle ilgili güncellemeler paylaşılacaktır. Bölgedeki çalışmalar devam etmektedir.

Maltepe&#039;de 6 katlı binada çökme meydana geldi: Binada mahsur kalanları tahliye çalışmaları devam...

Maltepe'de 6 katlı binada çökme meydana geldi: Binada mahsur kalanları tahliye çalışmaları devam ediyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe'de sabah saatlerinde bina çöküşü: üçüncü kat çöktü, iki kişi kurtarıldı
images

Maltepe Cevizli'de erken saatlerde 7 katlı binanın üç katında çökme
images

Hopa'da Esenkıyı tır parkını boğan kaya parçaları havadan görüntülendi
images

Maltepe'de çöken binada çalışmalar kesintisiz devam ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe'de sabah saatlerinde bina çöküşü: üçüncü kat çöktü, iki kişi kurtarıldı

Maltepe Cevizli'de erken saatlerde 7 katlı binanın üç katında çökme

Kemaliye'de eğitim yılı değerlendirmesi: öğretmenlerle iyileştirme adımları konuşuldu

Kemaliye'de camiler haftası ziyareti: Eğin kapı tokmağı takdimi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi